Los hoteles calculan que Benidorm cerrará 2018 con 500.000 pernoctaciones británicas menos

La capital de la Costa Blanca cierra septiembre con una caída de dos puntos en la ocupación, lográndose un 91,3% de camas vendidas

El mercado británico sigue perdiendo fuelle en Benidorm. Así, el mercado inglés se ha dejado nada menos que 41.400 pernoctaciones durante el pasado mes de septiembre y en la patronal hotelera Hosbec ya han saltado las alarmas. "Si continua esta sangría del mercado británico se prevé que se alcance una perdida de medio millón de percnoctaciones", calculan desde la asociación empresarial.

Cabe recordar que desde comienzos de año existe un descenso continuado de pernoctaciones británicas. En total se han perdido ya un total de 420.000 pernoctaciones. Las principales causas de dicho descenso son la elección de nuevos destinos turísticos, la disminución de la capacidad aérea y la elección de apartamentos como alojamiento. Es una realidad el crecimiento de contratación de paquetes turísticos de otros destinos competidores de "sol y playa" como Turquía (+69%), Túnez (+41%) o Egipto (+58%) con tendencias positivas. Destacando entre ellos, la provincia de Antalya (Turquía), que supera, en 60.000 paquetes contratados frente a Benidorm en el verano de 2018.

Respecto a la capacidad aérea, el Reino Unido se observa una reducción de 26.210 plazas ofertadas con destino al aeropuerto Alicante-Elche. Algo que, definitivamente va unido a la caída de este mercado clave para la capital de la Costa Blanca.

Pese a la caída libre del mercado británico, los buenos resultados del mercado español han permitido que la ocupación hotelera de la segunda quincena en Benidorm fuera de un 91,3% suponiendo un descenso de 2,7 puntos respecto al año 2017. Cifra que repercute negativamente en la ocupación del mes de septiembre que cae 2,1 puntos (91,5%).

No obstante, el presidente de la patronal, Toni Mayor, ha querido hacer un llamamiento a la calma. "Son datos positivos pese a que no se iguala la ocupación del año anterior. No se debe estar decepcionado con estos números, ya que seguramente estemos encabezando las pernoctaciones junto a otros destinos vacacionales", ha indicado el líder de la asociación empresarial, quien ha indicado que hay que seguir trabajando para "seducir" a diferentes mercados con el fin de que aterricen en Benidorm.