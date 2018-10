Un documento que ya aparece en 2011 en el sumario del caso Brugal

n El documento que firmó Enrique Ortiz en 2008 ya se dio a conocer en 2011. En aquel momento, se hacía público una parte del sumario del caso Brugal y con él unas supuestas conversaciones entre el empresario y el exalcalde Manuel Pérez Fenoll y a las que en estos días, desde que saltó la noticia de la desaparición del escrito del expediente, el portavoz del PSOE Rubén Martínez no ha dejado de referirse para hacer memoria. En ellas aparecía la palabra «papelito» y el primero pedía al segundo que intentara localizar ese documento. Como ya publicó este diario, el 9 de octubre de 2009 ambos, según aparece en el sumario del caso Brugal, mantuvieron una conversación sobre el documento:

Ortiz: Oye, tú te acuerdas que te firmé un papelito a ti personalmente con la confianza que había de la Estación.

Pérez Fenoll: Lo recuerdo.

O: Lo tendrás tú, imagino, ¿no?

PF: Lo recuerdo.

O: Y ahora mismo no lo sabes.

PF: Lo que no sé es si lo tiene el secretario.

O: Hostia, macho, pues fíjate que putada pues eso en manos de éste me hunde. (É) Intenta hablar con él, por favor.

PF: No, no, el secretario es un hijo de puta.

O: Sí.

PF: Y si no está, yo sí que la tengo, pero no sé si éste cogió una copia.

O: Si es una fotocopia, no tiene mucho valor.

PF: Si es eso, estoy seguro, es una fotocopia.

O: Ya.

PF: Sí, es fotocopia, eso sí.

O: Míralo a ver.

PF: Yo te lo miro. (É) Me has hecho bien en recordarlo porque ni me acordaba de eso. Yo te lo miro.

Con todo, el PP no dejaba de afirmar en 2012 que ese documento estaba en el expediente, tal y como se recoge en las publicaciones de ese momento.

Los socialistas no han parado de sacar a colación estas grabaciones en los últimos días y no han dejado de hacer referencias al caso Brugal en sus intervenciones. Ayer mismo Martínez destacó que «siempre hemos pensado que el papelito se refería a la hipoteca de la estación y ahora vemos que igual era este». Para ellos, los hechos son suficientes graves como para que toda la documentación se lleve a la Fiscalía, algo que ya se está haciendo Secretaría desde que el juzgado abrió diligencias .