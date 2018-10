El interventor localiza el "papelito" de Ortiz sobre la estación de Benidorm

El gobierno local apela al diálogo y al consenso para solucionar el expediente sin que suponga una carga al Ayuntamiento

El "papelito" que firmó el empresario Enrique Ortiz en 2008 y que permanecía en paradero desconocido ha sido localizado por el interventor municipal. Este documento recoge la aceptación del concesionario de la estación de autobuses de la ciudad de que sea la nueva concesionaria la que se haga cargo de su indemnización en el caso de que se rescinda el contrato por estas instalaciones.

Según ha podido saber este diario, y tal y como ha explicado la portavoz de Liberales, Gema Amor, hoy, ese escrito habría permanecido todo este tiempo en un armario cerrado con llave en el despacho del técnico municipal y dentro de un sobre también cerrado. Así lo habría relatado el propio interventor en las comisiones de esta mañana en las que se ha tratado este tema que en los últimos días se ha convertido en el centro de todas las miradas.

Al parecer, el hallazgo se produjo el pasado viernes después de que el exalcalde Manuel Pérez Fenoll le dijera al actual primer edil Toni Pérez que requiriera al interventor que buscara ese sobre que él mismo entregó al técnico, según las mismas fuentes. Y así fue. Se localizó en ese armario. Tras conocer esta cuestión, ha sido el grupo municipal Ciudadanos (Cs) quien ha requerido que el interventor se personara en las comisiones de esta mañana para que explicara lo sucedido.

Cabe recordar que tras hacerse pública la existencia de este papel y el hecho de que no constara en el expediente, el actual portavoz José Ramón González de Zárate hizo una comparecencia en el Ayuntamiento en la que aportó una copia de documento, aunque con sólo una firma de las dos existentes. Con el misterio de este escrito resuelto, ahora la oposición quiere explicaciones y responsabilidades de los "actores" implicados en lo que Amor calificó de "una rocambolesca historia" o una "surrealista película".



Pedir dimisiones

Por ello, PSOE, Cs, Liberales y Compromís han reclamado todos juntos en rueda de prensa la dimisión de sus cargos del alcalde, Toni Pérez, el portavoz del Gobierno del PP, José Ramón González de Zárate, y del exalcalde y diputado popular Manuel Pérez Fenoll, por este caso del "papelito" de la Estación de Autobuses.

Pero además, siguen con sus planes de crear una comisión de investigación que aclare todo lo ocurrido sobre este expediente. El portavoz del PSOE, Rubén Martinez, ha anunciado que "la Secretaría municipal ha dado viabilidad a la moción presentada para crear una comisión de investigación en torno a la última documentación aparecida de la estación de autobuses". Una moción a la que se ha sumado Cs, que no estaba cuando se presentó en el pasado pleno. Por esa razón, "vamos a enmendar para estar todos los grupos y adaptar la comisión de investigación con las sugerencias del secretario". Martínez ha recordado que la moción nace ante "las actuaciones lamentables de algunos políticos" e incluye enviar a Fiscalía toda la documentación escrita y audiovisual que ha aparecido recientemente".

El portavoz de Ciudadanos, Rafa Gasent, ha aludido a dicha documentación acusando al PP de haber "usado de forma unilateral la información para su interés, cuando el famoso papelito se podía haber utilizando en un momento dado para desenredar la situación de la estación de autobuses". Para el portavoz de Cs, los tres populares deberían "dimitir" si tuvieran "algo de decencia y vergüenza".

Amor ha solicitado la remisión a la Fiscalía de la grabación y/o acta de la Comisión Informativa de Hacienda celebrada esta mañana, "en la que el interventor municipal ha reconocido que el pasado viernes día 28, fue requerido por el alcalde y el diputado Pérez Fenoll para que entregara el sobre cerrado que custodiaba en su despacho, y contenía original y copia del famoso "papelito". Tal y como ha aseverado el funcionario municipal, dicha documentación le fue entregada por el entonces alcalde, en fechas previas a la moción de censura de septiembre de 2009".

Por último, el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, ha explicado que "antes de que el papelito, que ya se ha transformado en un sobre, se convierta en una carpeta, ante el desbarajuste de la custodia de documentos del expediente de la estación de autobuses, en el que el documento original no constaba en el expediente, solicitamos que se abra un expediente informativo, y disciplinario si es el caso, de los técnicos del Ayuntamiento que han tenido es sus manos el papelito. No es posible que haya pasado por las manos del entonces secretario, del jefe de contratación, del actual interventor, que el señor Portavoz del gobierno local lo tenía y ocultó, y que no esté en el expediente de la estación de autobuses".

Con todo, la creación de esta comisión se debatirá en el pleno extraordinario convocado para este viernes y en el que, previsiblemente, los votos de la oposición darán viabilidad a la misma.



El gobierno el escrito estaba en el expediente hasta 2009

El portavoz del gobierno local, José Ramón González de Zárate, ha querido comentar lo ocurrido esta mañana. Así ha explicado que fue él quien la semana pasada, "para arrojar luz a un asunto y en aras de la máxima transparencia", hizo esa comparecencia para entregar una copia del llamado "papelito". El edil indicó además que "a mí me consta que hasta el 22 de septiembre del 2009, fecha de la moción de censura, estaba en el expediente de la Estación de Autobuses".

El concejal añadió que "casi 10 años después, lo que se ha comprobado, es que un ejemplar original del documento buscado estaba, al parecer siempre estuvo en este Ayuntamiento y, según se manifiesta por quien lo ha entregado a la Alcaldía, estaba en las dependencias de Intervención. Se demuestra que ese documento no ha salido de la casa y que, en ningún momento, ese ejemplar, lo ha tenido guardado ningún político de ningún partido".

El portavoz ha explicado también que "en el pasado pleno, y en razón de la copia por mi entregada y mi comparecencia, algunos grupos de la oposición elevaron una moción para abordar esta cuestión. La predisposición y la transparencia de este gobierno ha sido plena. Y ahora, cuando sin duda habrá cosas que aclarar como se verá en esa comisión, algunos se apresuran haciendo juicios de valor, trasladando conjeturas e interpretaciones y sacando conclusiones antes incluso de aprobarse la creación de dicha comisión".

Añadió que "lo verdaderamente importante es que se encuentre una solución definitiva a la problemática de la Estación de Autobuses y, de una vez por todas, desde el diálogo y con el máximo consenso, sacar a licitación su gestión para que al pueblo de Benidorm y a las arcas municipales no le cueste ni un céntimo de euro".

"Nosotros con este asunto,-continuó-, desde los años 2008 y 2009 hemos actuado con transparencia absoluta y siguiendo todos los criterios técnicos y por los asesores externos contratados por los técnicos para buscar la solución. El Equipo de Gobierno, en esta legislatura, estamos en la misma tesitura. Que los técnicos municipales de Secretaría, de Contratación y de Intervención digan cuál es la hoja de ruta para buscar la solución a la Estación de Autobuses", añadió. Y siguiendo esa hoja de ruta, "llevamos dos o tres plenos en los que la oposición deja sobre la mesa propuestas que pretenden la solución de la Estación de Autobuses. Parece ser que la única bandera que tienen ahora algunos miembros de la oposición, que por cierto gobernaron controlando las concejalías de Urbanismo y Contratación con opacidad y cometiendo las tropelías más grandes de la historia de este Ayuntamiento, es que no se solucione la Estación de Autobuses. Hacer ruido, tratar de lavarse las manos y eludir sus responsabilidades echando las culpas a otros".

González de Zárate destacó que "hoy toca hacer un llamamiento a esa oposición y a la que no ha ejercido nunca responsabilidades de gobierno para que actúen con coherencia. Coherencia para que nos dejemos de tonterías. Lamentablemente para algunos no hay ningún político que tenía el famoso papelito, así que vamos a lo que tenemos que ir que es lo que espera Benidorm: buscar y encontrar la solución para la Estación de Autobuses de Benidorm".

Con todo añadió que "le pido a la oposición que no duden en ningún momento de ningún funcionario público porque creo que están haciendo su labor con responsabilidad y que están buscando la solución". Y, por otro lado, que "no se quieran trasladar grandes titulares en llevar ahora estos asuntos ante la Fiscalía todo este tema porque, como ellos y ellas saben perfectamente y deben saber todos la ciudadanía, desde hace más de un año, cuando la Fiscalía abrió unas diligencias previas y vino la policía a este Ayuntamiento, el secretario municipal tiene instrucciones precisas de la Alcaldía de remitir todos y cada uno de los documentos de este expediente, así como todo lo que se va produciendo con relación a la Estación de Autobuses a la Fiscalía, como así está haciendo". "No es necesario por tanto que lo pidan o que anuncien que van a llevarlo. Es una obligación y una responsabilidad de la Secretaría y así se está actuando", concluyó.