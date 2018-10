Benidorm espera doce años una compensación de medio millón por cambiar el proyecto del mercado

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Benidorm, Josep Bigorra, denunció ayer que el Consistorio lleva doce años esperando una compensación económica por la modificación realizada sobre el proyecto del mercado municipal que nunca se ha llegado a cobrar. Así, las arcas locales todavía no han ingresado el medio millón de euros pactados como indemnización por borrar de la quinta planta del edificio público las instalaciones para la Escuepa Pública de Adultos (EPA) a cambio de ganar más plazas de aparcamiento.

Tras ser conocedor de esta situación, Compromís anunció ayer que presentará una moción al próximo pleno para reclamar al gobierno local -PP y CBM- que inicie los trámites para cobrar ese ímporte o, de lo contrario, está dispuesto a acudir al juzgado.

Hay que tener en cuenta que fue en 2005 cuando se aprobó el proyecto del mercado municipal de Benidorm, que incluía la construcción de unas instalaciones en la quinta planta del edificio para alberga la EPA. Finalmente, un año más tarde, el ahora alcalde de Benidorm y entonces edil raso del PP, Toni Pérez, defendió en un pleno la modificación del proyecto para lograr más plazas de aparcamiento y que, además, permitiría ingresar al Consistorio al menos medio millón de euros.

Pues bien, doce años después, la empresa en cuestión no ha ingresado ni un sólo euro al Ayuntamiento. Así lo puso ayer de manifiesto Bigorra tras recibir un informe de Intervención donde se indica que «no ser consciente de ningún ingreso en este sentido». Por todo ello, Bigorra pidió vía moción plenaria la puesta en marcha de los trámites para recibir, finalmente, la citada cifra y estudiar además si puede haber cobro de intereses por la demora. El edil ha pedido que una vez sea ingresado el dinero se destine a realizar obras de mejora en el mercado, que ha sufrido diferentes problemas en su instalación a lo largo del verano.



Responsabilidad patrimonial

Pero ahí no queda la cosa. El concejal fue más allá y advirtió de que si el gobierno local no hace nada al respecto está dispuesto a acudir a los juzgados ya que de estos hechos pueden derivarse diferentes responsabilidades patrimoniales a los técnicos que no iniciaron los trámites para cobrar el citado importe.