Arrancan las Fiestas Mayores 2018 de Altea: toda la información

Altea ya está vestida de gala dispuesta a celebrar con alegría sus fiestas patronales y de moros y cristianos dedicadas al Cristo del Sagrario y a sus patronos la Virgen del Consuelo y San Blas.

Durante cinco días, los alteanos y visitantes tienen oportunidad de disfrutar con la majestuosidad de las entradas mora y cristiana, el colorido y brillo de los trajes de las dieciocho "filaes", el estruendo de la pólvora disparada por los arcabuces, y el sonido de la música festera interpretada por casi 30 bandas de música.

Tampoco hay que olvidarse del fervor religioso de estas fiestas que tendrán sus momentos culminantes con la procesión del Cristo del Sagrario y San Blas en la tarde-noche del domingo, además de las misas en su honor el domingo y el lunes. De igual modo, se inicia el Año del Cincuentenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Consuelo que culminará el 15 de septiembre de 2019.

Este año cumplen su 40 aniversario las filaes fundadoras de las fiestas alteanas de moros y cristianos: Sarraïns, Moros de Bernia y Mitja Lluna que, junto a la desaparecida Moros del Castell, sembraron a finales de 1978 (las fiestas se celebraban en mayo) la semilla de lo que al año siguiente sería la fiesta de Moros y Cristianos que actualmente gozan de un gran prestigio en el mundo festero.

Dos años sin comisión de fiestas del Cristo

Por otro lado, por segundo año consecutivo las fiestas patronales en honor al Cristo del Sagrario carecen de comisión de fiestas. Un caso inusual que se añade también a la falta de mayorales en 2010 desde que en 1902 se creó la primera comisión de fiestas.

Aunque de la organización de los actos religiosos se encarga la Cofradía del Cristo del Sagrario; y de los actos lúdicos de las fiestas patronales, el departamento municipal de Fiestas, igual que se hizo el año pasado, el concejal de Fiestas, Vicent Ripoll, afirma que la falta de comisión festera "es una situación transitoria" pues formar parte de una comisión "es algo totalmente voluntario, y se debe ser con ganas e ilusión pero no con imposiciones imperiosas".

Así y todo, el edil del área se muestra esperanzado de que el próximo lunes se nombre a la comisión de fiestas del 2019 y que los nuevos mayorales reciban la medalla acreditativa tras la misa de Acción de Gracias del martes como se ha hecho siempre desde hace 116 años.

Berebers y Cristians d´Altaia, reinados Moro y Cristiano

Altea comienza hoy su semana grande de las fiestas patronales. Bandas de música, trajes de gala, fuegos de artificio, solemnidad, recogimiento, batallas entre moros y cristianos, luz, color, historia, sentimiento y orgullo se mezclan estos días para gozar de unos festejos que se han preparado durante un año. Las kábilas y cuarteles de las filaes moras y cristianas permanecerán abiertos para acoger a los alteanos y visitantes.

Y los anfitriones relevantes serán Berebers y Cristians d´Altaia, que ostentan este año los reinados moro y cristiano, con Pedro Parra y María Lloret como sus reyes respectivos que lucharan al frente de sus tropas en las embajadas y alardos que se celebran mañana y el lunes para conquistar y reconquistar el castillo de Altea ubicado en la Plaza de la Iglesia.



10 cargos festeros

Las fiestas de Moros y Cristianos de este año tienen a sus máximos representantes en las filaes Moros Berebers y Cristians d´Altaia, que ostentan los reinados moro y cristiano respectivamente.

Las filaes Cora d´Algar y Cristians de Carteia tienen las alferecías mora y cristiana, y las filaes Moros d´Arsem y Els Conqueridors tienen a las abanderadas mora y cristiana de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai d´Altea respectivamente.

Diez cargos festeros que tienen a sus mayores exponentes en el rey moro Pedro J. Parra García-Mascaraque y la reina cristiana María Lloret Ferrer.

Los niños están representados por Alejandro Calderón Zaragozí e Irene Ballester Soler, alféreces moro y cristiana respectivamente. Y el resto de cargos son Rosa Cano Alvado y Pedro Ortiz Orozco, embajadores mora y cristiano; Pere J. Blázquez Coves y Mari Ángeles Rostoll Zaragozí, abanderados moro y cristiana; y Encarna Plaza Bosques y Andrea Iborra Llinares, abanderadas mora y cristiana respectivamente de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai d´Altea.

Jaume Llinares, Alcalde de Altea "La cultura es nuestra seña y por ello nos presentamos a ser Capital Cultural Valenciana"

El alcalde de Altea, Jaume Llinares (Compromís) apuesta por la Cultura como "una seña de identidad diferenciadora del municipio con respecto a pueblos vecinos". La variedad de actos y actividades que se celebran cada año en las áreas del teatro, la música, la pintura, o la literatura han colocado a Altea como uno de los pueblos más reconocidos internacionalmente en el mundo de la cultura, razón por la que "el Ayuntamiento ha presentado la candidatura del municipio para ser Capital Cultural Valenciana, un sello anual creado por la Generalitat en 2016 y del que ya gozan Gandía y Sagunto".

- La cultura es importante para usted, pero aún no tenemos un museo para albergar el patrimonio.

- Reconozco que nos falta un espacio expositivo en condiciones adecuadas para mostrar el patrimonio artístico del municipio, pero de momento tenemos un convenio de colaboración con la Fundación Frax, en L´Alfàs, para mostrar parte del mismo. Ahí ya se han hecho dos grandes exposiciones con las obras donadas al pueblo por los pintores Eberhard Schlotter y Juan Navarro Ramón.

- Falta menos de un año para acabar esta legislatura. Hágame una valoración de la misma.

- Estoy satisfecho del trabajo que estamos realizando los tres partidos que formamos el equipo de gobierno: Compromís, PSOE y Altea amb Trellat. Hemos reducido la deuda del Ayuntamiento y hemos realizado e iniciado proyectos importantes para el futuro de Altea. Se han mantenido muchas reuniones con las administraciones provincial, autonómica y estatal que ya han dado sus frutos como la primera fase de la rehabilitación del frente litoral y la creación de la nueva playa urbana de L´espigó. O están a punto de darlos como el inicio de la segunda fase del frente litoral, o la liberalización de la autopista que permitirá construir enlaces desde la AP7 a L´Alfàs y a la carretera comarcal de La Nucía. Este servirá de empujón para el proyectado Parque Empresarial de Montahud. Además, estamos en la última fase de la revisión del PGOU de 1982 que seguramente acabará en la próxima legislatura y se va a crear una gran bolsa de aparcamientos públicos en la Plaça dels Esports, la calle Filarmónica, la calle Sant Pere y en terrenos adyacentes a la estación del tren.

- Muchos temas para acabar en 4 años, ¿no?

- Por supuesto. Por eso, y porque he recibido el apoyo de mi gente y muchos vecinos, me vuelvo a presentar para alcalde con el fin de acabar estos proyectos vitales para el futuro de nuestro pueblo. No quiero perpetuarme en la política, y también anuncio que en 2023 no continuaré.

Vicent Lloret, presidente de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai: "El recorrido de las entradas mora y cristiana se amplía hasta la Plaça dels Esports"

Vicent Lloret López, de la filà Maseros, preside la Federació de Moros i Cristians Sant Blai d´Altea desde el 10 de febrero de 2017. Hombre meticuloso y responsable, dirige a la entidad festera con mucha mano izquierda acompañado por una junta de otros nueve festeros para organizar los actos.

Más de un millar de miembros de las 8 filaes moras y 10 cristianas forman el entramado festero, y desde la federación se trabaja todo el año para que las fiestas de Moros y Cristianos de Altea salgan a la perfección.

Respetado y querido por los festeros, afirma que el acto de la presentación de trajes y exaltación de cargos festeros que se hace el sábado anterior a las fiestas "es nuestro sello de identidad que nos diferencia del resto de pueblos por su espectacularidad". Según él, "los jóvenes son el futuro de la Fiesta", y por tal motivo hace un llamamiento para que se impliquen "y colaboren al máximo con la finalidad de hacer vuestra Fiesta más grande".

Como novedad este año, Lloret anuncia que el recorrido de las entradas mora y cristiana se amplía hasta la Plaça dels Esports y que aquí se instalará una gran tribuna para 500 personas, a diferencia de la que había otros años con capacidad para 90 personas al lado de la calle Garganes.

Asimismo, en la plaza del Ayuntamiento también se ampliará el número de tribunas para acoger a mayor número de personas. Por otro lado, indica que ya llevan un mes trabajando para organizar los actos del 40 aniversario de las fiestas de Moros y Cristianos que se celebrará en 2019.

Programa de actos Fiestas Mayores de Altea 2018

Viernes, 21 de Septiembre

18:00 horas. Entrà de la Murta desde el aparcamiento Facultad BBAA a la Plaça Esports.

20:00 horas. Entrada de Bandas de Música desde la Plaça de la Creu hasta la Plaça de José María Planelles. A continuación, imposición de banderolas y Pregón de Fiestas en el balcón del Ayuntamiento a cargo de Vicente Llinares Lloret, de la filà Tuareg y socio honorífico de la UNDEF.

22:00 horas. Apertura de la Barraca Festera en el aparcamiento del Camí del Algar

24:00 horas. Entraetes de las filaes entre la Plaça de la Creu y la Av. Rei Jaume I.

Sábado, 22 de Septiembre

12:00 horas. Embajada Mora, Alardo y Rendición Cristiana en la Plaza de la Iglesia.

20:00 horas. Entrada Mora desde la C/ Filarmónica hasta la Plaça dels Esports

24:00 horas. Actuación de la Gran Orquesta Límite en la Barraca Festera. A continuación, macro-disco móvil con el DJ Adrià Faus, ex Coco-Loco.

Domingo, 23 de Septiembre. Día del Cristo

11:30 horas. Concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Cargos Festeros, Cofradía del Santísimo Cristo del Sagrario, Federació de Moros i Cristians Sant Blai para iniciar el pasacalle hasta la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Consuelo donde se celebrará la Misa Solemne en honor al Cristo del Sagrario. Después, actuación en la Plaza de la Iglesia de la Muixeranga de la Marina Baixa.

14:00 horas. Espectacular "mascletà" en el aparcamiento del Paseo Marítimo en homenaje a las mujeres.

20:00 horas. Solemne procesión en honor al Cristo del Sagrario y San Blas por las calles del casco antiguo.

24:30 horas. Castillo de fuegos artificiales en la playa de L´Espigó.

01:00 horas. Actuación en la Barraca Festera de la Orquesta La Tribu, que conmemora su 20 aniversario.

Lunes, 24 de Septiembre

11:30 horas. Misa Solemne en honor a San Blas en la iglesia de Ntra. Sra. del Consuelo.

12:00 horas. Alardo y tiroteo desde la Plaça del Convent a la Plaça de l´Esglesia.

13:15 horas. Embajada cristiana y rendición mora en la Plaza de la Iglesia.

20:00 horas. Entrada Cristiana desde la C/ Filarmónica a la Plaça dels Esports.

23:30 horas. Verbena en la Barraca Festera con el grupo Costa Este.

Martes, 25 de Septiembre

12:00 horas. Misa de difuntos y Acción de Gracias en la iglesia de San Francisco. Finalizada la misa se impondrán las medallas a la nueva comisión del Cristo 2019

16:30 horas. "Tornada de les Banderes" con desfile de las filaes desde la calle Llavador hasta el Casal Fester

De 17:00 a 21:00 horas. Parque de atracciones para los más pequeños en la Plaça dels Esports.

20:30 horas. I Ajedrez Viviente en la Plaça dels Esports con los cargos festeros como protagonistas.

Sábado, 29 de Septiembre

22:00 horas. Festival de Música "Fesporrat" en la Barraca Festera con la actuación de Xavi Sarrià, Doctor Prats, Jazzwoman, PN y Prozak Soup.