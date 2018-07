Unos británicos de despedida de soltero en Benidorm pagan a un indigente por tatuarse en la frente el nombre del novio

Unos jóvenes británicos que celebraban su despedida de soltero en Benidorm pagaron a un indigente polaco para que se tatuase el nombre del novio en la frente, según informa el medio británico Daily Star.



Tomek, de 34 años y natural de Polonia, recibió unos 100 euros a cambio de tatuarse "Jamie Blake, North Shields, NE28" en la cabeza. El tattoo no se llegó a completar porque el indigente estaba sufriendo demasiado dolor.



El salón de tatuajes publicó originalmente en Facebook la imagen del momento en que a Tomek se le estaba realizando el tatuaje. Después la retiró, pero la fotografía sigue circulando por las redes sociales.



Esta acción ha desencadenado una ola de indignación en las redes sociales.





