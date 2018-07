Rescatan a un cachorro abandonado en una chalet de lujo en Finestrat

Bomberos y Policía realizan una operación de rescate y el animal ya ha pasado a manos de la protectora de Benidorm

Con el alma en vilo. Así han estado durante los últimos días los vecinos de la urbanización Balcón de Finestrat, situada en la localidad que le da nombre, después de percatarse del especial inquilino que seguía "okupando" un chalet recientemente desalojado. Se trataba de un pequeño cachorro de seis meses de edad, que ha estado totalmente solo durante varios días y que, esta misma mañana, ha sido rescatado por Bomberos del Consorcio Provincial y agentes de la Policía Local.

A través de una escalera de asalto, bomberos y policías han podido acceder a este lujoso chalet que había sido "okupado" por un grupo de personas y que, hace unos días, fue desalojado. Sin embargo, durante la operación, nadie se percató de un pequeño detalle. En el interior de la vivienda seguía quedando un inquilino: un pequeño bull terrier de seis meses de edad que ha permanecido solo durante los últimas jornadas.

Los vecinos de la urbanización, al darse cuenta de la situación, comenzaron a llevarle comida y no ha sido hasta esta mañana cuando se han decidido a llamar a los Bomberos para sacar al animal de su particular encierro. El cachorro, que todavía no tiene nombre, ha sido trasladado ya a la protectora de animales de Benidorm, donde recibirá todos los cuidados que necesite.