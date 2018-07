Benidorm estrena una exposición sobre la base científica del ilusionismo

La Plaza de Sus Majestades los Reyes de España acoge desde hoy y hasta el 3 de septiembre la exposición ´Ilusionismo. ¿Magia o ciencia´, organizada por la Obra Social ´La Caixa´ con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benidorm. Una muestra que pretende enseñar cómo es posible que lo imposible se muestre como probable ante los ojos del visitante.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, junto a la concejal de Cultura, Ana Pellicer, y miembros de varios grupos de la corporación municipal, han participado en la inauguración, acto en el que han intervenido Felipe Pulido, director comercial de la entidad bancaria en la Comunitat Valenciana, e Ignacio Morgado, comisario de la exposición y catedrático de Psicología del Instituto de Neurociencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Toni Pérez ha agradecido que "una vez más" la Obra Social ´La Caixa´ haya pensado en Benidorm para exhibir una de sus exposiciones. "Benidorm tiene mucha suerte porque estáis aquí un año más", ha dicho el alcalde, y ha destacado la "notable influencia" que tiene la entidad en la programación cultural que ofrece la ciudad a vecinos y visitantes cada año.

Respecto a la exposición, Toni Pérez ha señalado que consigue "hablar de ciencia" de una manera muy sencilla "a todas las personas y a todos los públicos" tomando como eje central la ilusión. En este sentido, ha rememorado la historia de la ciudad, cuando un grupo de "personas ilusionadas" creyeron en el proyecto que hoy "todos conocemos como Benidorm" y se redactó el primer Plan General de Ordenación Urbana de España. El alcalde también ha hecho hincapié en la ilusión del Benidorm actual por sus proyectos de futuro, entre los cuales ha citado el "apunte" de la remodelación de la Avenida del Mediterráneo que supondrá un nuevo hito urbanístico para la ciudad.

No apta para niños

En su intervención, Ignacio Morgado ha dicho que no cree que "haya en el mundo nadie que no haya oído hablar de Benidorm" y del turismo. "Un turismo -ha puntualizado- que cada vez se está volviendo más exigente" y ahora también "exige" cultura, que es lo que se pretende con esta muestra. Una exposición que "no es para niños" porque "como toda las de la Obra Social van más allá de lo lúdico" y el objetivo es culturizar a todos los públicos. "Una exposición sobre el cerebro como fábrica de ilusiones" en la que se pretende mostrar la "forma maravillosa" en que este órgano nos hace entender el mundo.

´Ilusionismo ¿Magia o ciencia?´ ha quedado instalada en una carpa que cubre una superficie de 400 m2 en la plaza del Ayuntamiento de Benidorm. El horario de visita es de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 23.00. Habrá visitas guiadas de lunes a domingo a las 13.00 y a las 18.00 horas.