La afición inglesa se comporta en Benidorm tras su derrota bajo un fuerte cerco policial

Al final la sangre no llegó al río. La afición inglesa que siguió durante la noche de ayer en la «zona guiri» de Benidorm la derrota de su selección contra Croacia terminó guardando las formas pese a la tensión del encuentro. El fuerte despliegue policial de más de un centenar de agentes locales y nacionales que blindaron las calles Gerona, Mallorca o Ibiza, unido a la colaboración de los locales de ocio del Rincón de Lloix así como a las advertencias del propio Gobierno británico terminaron por calar en los hinchas del Inglaterra que, tras el encuentro, se limitaron a aceptar el resultado cerveza en mano.

No obstante, toda la jornada estuvo marcada por una fuerte expectación debido a los incidentes registrados el pasado sábado en esta misma zona –durante la celebración del pase de Inglaterra a semifinales– que llevaron a las fuerzas de seguridad a intervenir para mantener el orden público tras la exaltación inicial de los hinchas ingleses. Las imágenes de la actuación policial del fin de semana dieron la vuelta al mundo e, incluso, llegaron a provocar la reacción del Gobierno británico quien, a través de su web, pidió a sus ciudadanos «seguir las instrucciones y consejos de las autorirades locales», como ya relató ayer este periódico.

Tampoco el equipo de gobierno de Benidorm se quedó de brazos cruzados. De hecho, durante esta misma semana tuvieron lugar varias reuniones para abordar la problemática en el Rincón de Loix de cara al partido de semifinales que enfrentó anoche a Inglaterra contra Croacia. Así, las autoridades locales no se quedaron atrás y llegaron a dar una serie de recomendaciones a los locales de ocio de la «zona guiri» como no servir vasos de vidrio en las terrazas o animar a sus clientes a permanecer en el interior de los bares una vez que el encuentro hubiera finalizado. El objetivo no era otro que minimizar los riesgos y evitar así que el descontrol se apoderada de las celebraciones.

Finalmente, la suma de todos los esfuerzos unido, claro está, al resultado del partido, que supuso la eliminación de Inglaterra del Mundial de fútbol, hizo que el encuentro se desarrollara sin incidencias entre los aficiandos ingleses en la «zona guiri» de Benidorm.



Varios locales, sin luz

En cambio, algunos locales de la «zona guiri» sí registraron incidentes al quedarse, en el momento más inoportuno de la jornada, sin luz. El incendio de un cuadro de contadores en el edificio Los Caballos dejó a varios bares de la calle Gerona sin poder visionar el partido, por lo que muchos de ellos optaron por echar el cierre.

El fuego que calcinó el cuadro de contadores del edificio Los Caballos dejó también sin luz a las 19 plantas de este bloque ubicado entre la avenida Mediterráneo y la calle Gerona. La rápida intervención de los bomberos, que actuaron con un vehículo de jefatura y una autobomba, permitió que el incidente se solventara con rapidez y que no hubiera que lamentar heridos, según informaron fuentes del Consorcio.