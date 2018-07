Adiós a las clásicas botellitas de jabón en los hoteles de Magic Costa Blanca

Los hoteles de la cadena Magic Costa Blanca eliminarán de sus habitaciones los amenities, los pequeños artículos de aseo personal que se colocan en los cuartos de baño de los alojamientos, para sustituirlos por dispensadores anclados a la pared con gel o champú con el fin de reducir la contaminación. A esta primera medida seguirán muchas otras en esta misma dirección, según han apuntado esta mañana desde el grupo empresarial.

"Haciéndose eco de las recomendaciones que colectivos ecologistas e instituciones públicas de todo el mundo lanzan a diario se ha decidido activar un conjunto de medidas que, de forma paulatina, pretenden eliminar completamente el uso de plásticos en todos los negocios, sin que ello suponga merma alguna en la calidad del servicio que se presta a los clientes", han informado a través de un comunicado la cadena hotelera con origen en Benidorm. Así, el primer cambio en este sentido será la eliminación de los amenities. Una serie de nuevos aparatos funcionarán en su lugar a través de recambios, por lo que se eliminarán las clásicas y conocidas botellitas de uso diario. Para otros plásticos de las habitaciones, como precintos de vasos y de wc o bolsas de papeleras, se implantarán contenedores de reciclaje, no contaminantes.

"Estamos acostumbrados a recibir de forma pasiva mensajes que los movimientos conservacionistas, y también los Estados concienciados en el tema, nos hacen llegar alertando del daño que inconscientemente estamos haciendo a la tierra, los mares y los animales por el uso masivo de plásticos", apunta Javier García, vicepresidente ejecutivo de Magic Costa Blanca, quien ha recordado que "la contaminación por plástico está causando daños irreparables al planeta, y lejos de disminuir, este problema se agudiza cada día, hasta el mundo de que anualmente se producen 300 millones de toneladas de plástico, de las cuales un alto porcentaje termina en ríos y mares".

"Desde Magic Costa Blanca nos plateamos cómo podríamos contribuir a minorizar ese efecto y nos hemos puesto manos a la obra", lanza García. "¿Qué cantidad de plástico no reutilizable puede llegar a utilizar un hotel a lo largo del año? "No lo hemos calculado, pero seguro que mucho, y hay que ponerle freno", se ratifica el vicepresidente de Magic Costa Blanca, quien insiste en que "no se trata de pensar que nosotros vamos a cambiar el mundo, pero sí del convencimiento de que con la colaboración de todos, con voluntarismo, la situación puede mejorar sustancialmente".