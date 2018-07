Varios puestos del mercado, fuera de servicio al quedarse sin refrigeración

Los problemas en el sistema de frío comenzaron el pasado fin de semana para los que, de momento, no hay solución

Un problema en el sistema de refrigeración del mercado municipal del Benidorm ha obligado a varios puestos del recinto a echar el cierre momentáneo después de perder todo el género. La rotura de un transformador ha sido el detonante de este fallo en la red del frío, según han apuntado a este diario algunos de los responsables de los negocios afectados, quienes relataban indignados esta misma mañana la avería mientras se veían obligados a explicar a sus clientes que, de momento, no pueden ofrecer nada.

No todos los puestos se han visto perjudicados de la misma manera. Algunos han tenido que vaciar al completo todos sus expositores al no contar con refrigeración pero otros, en cambio, todavía mantienen algo de género en las vitrinas aunque la maquinaria no funciona con la potencia necesaria, como han explicado a este periódico.

Los fallos en el sistema de refrigeración empezaron hace unos días pero no fue hasta el lunes cuando algunos puestos perdieron al completo el frío en todos sus expositores. "Yo tengo un local a unos metros y pude salvar algo del género", explica una de las responsables de los negocios afectados, quien lamenta las pérdidas ocasionadas en las ventas y, lo que es peor, el hecho de no saber cuándo podrán volver a retomar la actividad.

"La única solución que nos ha dado el Ayuntamiento por ahora es instalar un comprensor, de forma temporal, para evitar daños mayores pero aún no sabemos cuándo estará instalado", lamenta otro de los afectados que se ha visto obligado a traer un congelador portátil para conservar el género y poder, al menos, salvar algunas de las ventas. El dueño de otro de los tenderetes afectados cifra sus pérdidas en unos 15.000 euros, entre género y ventas.

Mientras, los responsables de otros puestos cruzan los dedos para que su sistema de frío siga funcionando, aunque a menor potencia y otros, en cambio, pusieron la tirita antes de la herida. Como es el caso de uno de los tenderos que tiene instalado una red de refrigeración por aire con el fin de que, en caso de rotura de la general, pueda seguir operativo. Una medida que, por otra parte, le suposo un desembolso previo que, a la vista de los hechos, ahora está amortizando.

El grupo municipal de Compromís presentó a ultima hora de ayer un escrito donde pide explicaciones al gobierno local de Toni Pérez a la vez que exigen que se repare a la mayor brevedad posible.