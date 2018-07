La carta de disculpa del Rey Cristiano de La Vila

Aquí puedes leer íntegra la carta de disculpa de Pere Soriano Linares, Rei Cristià 2018:

La Vila Joiosa, 8 de juliol del 2018

Estimats amics i amigues:

En primer lloc, m´agradaria donar les gràcies per la magnífica acollida que ahir el poble de la Vila Joiosa em va donar com a nou Rei Cristià de les festes de Moros i Cristians. Mai tindré paraules suficients per a agrair tantes mostres d´afecte.

Com sabeu, la vida està plena d´encerts i errors. Ahir, a banda de gaudir de tantíssimes alegries, també vaig ser protagonista d´un succés totalment inapropiat que va causar molèstia i indignació a molta gent. Crec que és la meua obligació rectificar, i encara que hui no puc canviar res, sí que m´agradaria fer l'única cosa que es pot fer ara: demanar perdó a tots. Primerament demanar perdó a tots els càrrecs que ahir van pujar a l'escenari amb la il·lusió de representar a les seues companyies i que malauradament, s'han vist eclipsats pel meu acte desafortunat. Sou els protagonistes de la festa i vosaltres, capitans, capitanes, Rei Moro, embaixadors, bandereres i banderers, mereixeu que la vostra faena i il·lusió siguen reconegudes. En segon lloc ,vull demanar perdó als presentadors, organitzadors i organitzadores de l'acte, president de l'associació i junta directiva, que van haver de passar un mal moment innecessari. Vull demanar perdó a festers i festeres que ahir van veure un rei que no va saber estar a la altura de les circumstàncies. Vull demanar perdó també al pregoner, que no tenia perquè viure aquell moment i va ser el meu error malinterpretar les seues paraules, cosa que no justifica la meua actitud. Vull demanar perdó a la meua família i a la companyia catalans, a la qual he fallat i no he sabut representar. I finalment, vull demanar perdó a tots els vilers i vileres que s'han sentit ofesos pels meus actes.

He crescut amb la festa, tots ho sabeu. Per això, el que desitge, de tot cor, és que la gent gaudisca de Santa Marta i les Festes de Moros i Cristians. Espere que tots sapigueu acceptar les meues disculpes. Amb la més absoluta sinceritat, us demane perdó i mil vegades perdó, perquè no puc fer altra cosa.

Pere Soriano Linares Rei Cristià 2018.