Fracasa el intento de moción de censura promovida por el PSOE en Benidorm

Compromís critica la postura de sus compañeros de oposición y sí que hubiera dado su apoyo al cambio político

No habrá moción de censura en Benidorm a diez meses de las elecciones municipales. La esperada respuesta de Ciudadanos (Cs) al llamamiento del PSOE para desalojar al PP de la Alcaldía llegaba esta mañana a las 11.00 horas. La formación naranja no ve "razones suficientes" para apoyar el cambio de Gobierno, así que sin esos tres votos, a los socialistas no les salen las cuentas.

Tampoco iban a tener el apoyo de los Liberales de Benidorm que esta mañana se adelantaban a Cs y, por medio de un comunicado, anunciaban su rechazo a la moción de censura anunciada por el PSOE. La portavoz liberal Gema Amor ha concluido que "deben ser nuestros vecinos quienes en cerca de 10 meses lo hagan con su voto".

Pese a destacar la "total incapacidad" de Pérez para gobernar, Amor ha rechazado la propuesta del grupo socialista y dejaba así en manos del resto de grupos de la Corporación local.

Así que con el rechazo de Ciudadanos, con tres votos, y el de los Liberales, con dos concejales más, el PSOE se queda con sólo sus siete ediles además del de Compromís y los dos no adscritos; es decir, 10 votos frente a los 15 que suman PP y CBM además de la formación naranja y la de Amor.

Por su parte, Compromís critica la postura de sus compañeros de oposición y sí que hubiera dado su apoyo al cambio político.

La respuesta del portavoz socialista no ha tardado en llegar. Rubén Martínez sigue manteniendo que los hechos que se recogen en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la rama valenciana de la trama Gürtel son lo suficientemente "graves" como para sacar al PP de la Alcaldía. Sin embargo, no será ahora con una moción de censura.