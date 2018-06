Manos que hablan

Evento internacional. La mayoría de las personas que durante esta última semana han participado en Benidorm en este congreso mundial no ven, no oyen y no hablan. Aún así, y pese a todas las limitaciones, son felices. Y muy agradecidos. Así se lo trasladaron ayer a la Reina en su visita a la ciudad. Así nos dejaron a todos perplejos.

n No oyen, no ven y en su mayoría tampoco hablan. Pero pueden comunicarse, compartir experiencias, demostrar que son capaces de superar muchas de las limitaciones con las que se topan en su día a día y, además, ser felices. La especial forma de comunicarse de las personas con sordoceguera dejó perplejo a buena parte del público que ayer acudió hasta la plaza de SS MM Los Reyes de España para participar en el acto central y arropar la visita a la ciudad de la reina Letizia Ortiz. Porque, además del lenguaje de signos al uso, las personas sordociegas tienen una forma de «escuchar» que todavía va un paso más allá: poner sus manos sobre las de su intérprete para saber qué les dice su interlocutor. Difícil de explicar si no se vive.

La Reina ya lo había vivido previamente, porque el de ayer no fue su primer encuentro con representantes de este colectivo. Por eso, en muchos momentos, doña Letizia no dudó en hacer con sus manos muchas de las señales para poderse comunicar directamente con los participantes. Tras el cierre de los actos oficiales, y antes de tomar rumbo de nuevo a Madrid, la soberana compartió momentos con sordociegos llegados de distintos países, que quisieron agradecer a la Reina el haber dado voz a sus reivindicaciones y aprovecharon para fotografiarse con ella y darle besos y abrazos. Con todos ellos Letizia tuvo un gesto amable, aunque sin saltarse en ningún momento el riguroso protocolo diseñado por la Casa Real.

Precisamente por culpa de ese protocolo, muchos de los allí congregados no pudieron acercarse más de lo que hubieran deseado a la Reina. Por ejemplo, los numerosos funcionarios del Ayuntamiento que se apiñaron en los cristales de la Casa Consistorial para verla. Entre el público, además de todos los concejales de la corporación municipal y las autoridades ya mencionadas, estuvieron alcaldes y ediles de otros municipios de la comarca, como Finestrat o l'Alfàs; el senador del PP Agustín Almodóbar; la directora territorial de Sanidad, Encarna Llinares; o el presidente de la Diputación, César Sánchez. También acudieron representantes de asociaciones sociales y empresariales, con el presidente de Hosbec, Toni Mayor, a la cabeza. Y colectivos como Jovempa Marina Baixa, La Barqueta, las Amas de Casa, entre otros.

La jornada finalizó con una paella gigante para todos los asistentes.