El TSJ avala que los hoteles contraten a «kellys» a través de otras empresas

El fallo, no obstante, da un tirón de orejas a los empresarios al considerar «necesario» y «evidente» acabar con las «precarias condiciones laborales» de este colectivo.

«No infringe precepto alguno», «no afecta al ámbito subjetivo del convenio», ni «discrimina a ningún colectivo». El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dado un importante espaldarazo a una de las prácticas laborales más cuestionadas y más discutidas de los últimos tiempos en el sector de la hostelería: la subcontratación de trabajadores, principalmente en los departamentos de limpieza y pisos, a través de empresas externas cuya actividad nada tiene que ver con el turismo con el objetivo de ahorrar costes. Lo ha hecho en una sentencia en la que desestima el recurso que el pasado mes de abril presentó el sindicato Comisiones Obreras contra el convenio provincial de hostelería, por el que se rigen las condiciones laborales de más de 40.000 trabajadores de la provincia.

CC OO reclamaba la retirada del artículo 20 de dicho convenio, al considerar que la externalización de servicios no es más que una cesión ilegal de trabajadores y que, además, la misma supone «una merma de derechos de la plantilla», dado que estas empresas intermediarias no aplican a sus trabajadores el convenio de hostelería y, por tanto, no se les reconocen los mismos derechos laborales que al resto de empleados del sector. De hecho, el documento laboral tan solo recoge la obligación de que las empresas realicen una equiparación salarial y abonen a los trabajadores externos los mismos salarios recogidos en el convenio de hostelería; una práctica, no obstante, que un año después de firmarse el convenio siguen incumpliendo la mayoría de empresas, según denuncia este mismo sindicato y otros colectivos, como el de Las Kellys.

Frente a la opinión de CC OO, los magistrados que componen la Sala de lo Social del TSJ hacen suyo el informe emitido por la Inspección de Trabajo el 8 de agosto de 2017 y defienden que el convenio de hostelería «no infringe precepto alguno y por el contrario introduce una mejora parcial que afecta a las condiciones salariales de estos trabajadores». Entendiendo que «el fenómeno de la externalización es legal», el TSJ insiste en que «el convenio introduce una garantía de igualdad salarial, que no excluye en ningún caso que la empleadora pueda introducir otras garantías». Y, a todo ello, también agrega que los colectivos afectados no solo son los de limpieza y pisos, «en los que existe una clara feminización del personal», sino también «los de bar, comedor, restaurante, cocina y recepción, sectores en los que no existe una clara adscripción de género y que abarcan prácticamente toda la actividad propia del sector».



Una de cal y otra de arena

Ahora bien, pese a desestimar el recurso de Comisiones Obreras y, con él sus críticas hacia la desigualdad entre trabajadores que fomenta la externalización, la sentencia del TSJ también da un buen tirón de orejas a los empresarios del sector, tanto a los hoteleros como, sobre todo, a los que tiene que ver a las empresas multiservicios. No en vano, en ese mismo párrafo donde defiende las bondades del convenio, los magistrados también indicen en que «sería deseable que los convenios colectivos introdujeran una verdadera mejora de las condiciones laborales de los trabajadores pertenecientes a las empresas subcontratadas (...), equiparando las condiciones laborales con las del convenio colectivo y respondiendo solidariamente con el fin de asegurar su cumplimiento».

El fallo también destaca «la necesidad evidente y reconocida de acabar con la precarización de las condiciones laborales que viene produciendo este proceso de externalización generalmente asociado a las empresas de multiservicios» y reconoce que el convenio de hostelería en vigor, aunque «pretende mejorar ciertos aspectos de los sectores afectados» lo hace «de forma insuficiente».

Aunque el fallo no estima el principal motivo de la impugnación presentada por CC OO, sí recoge otras peticiones de anulación del convenio en lo relativo a la causalidad de los contratos eventuales y la facultad del empresario de fijar los regímenes de jornada. Para ambos casos, se anula la redacción del convenio y se aplicará lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores.