Finestrat también alega contra el plan de transporte comarcal

El Ayuntamiento de Finestrat se ha sumado a otros municipios de la Marina Baixa presentado varias alegaciones al Proyecto de Servicio Público de transporte de viajeros por el área Marina Baixa, redactado por la Generalitat Valenciana y en fase de exposición pública. Así lo informó ayer el Consistorio a través de un comunicado, en el que el alcalde, Juan Francisco Pérez, dijo no entender «cómo este proyecto no contempla ninguna parada de autobús dentro de la propia localidad. Esto refleja un claro desconocimiento de nuestro municipio y nuestra situación geográfica. Aumentan el número de líneas que van a Benidorm, pero ninguna de esas líneas tiene parada dentro del término municipal, ni en urbanizaciones, ni en Bulevar, ni en la Cala. Por tanto, en las alegaciones hemos exigido que todas las líneas, tanto en subida como en bajada por la CV-767, incluyan estas paradas. Y que no todas las líneas hagan la misma ruta pues algunas pueden unir las urbanizaciones con la zona comercial sin necesidad de subir al casco histórico». El grupo municipal socialista avanzó ayer que apoyará cualquier alegación que mejore las conexiones del municipio.