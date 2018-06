La Reina presidirá en Benidorm el Día de las Personas Sordociegas

El evento se enmarca dentro de la V Asamblea Anual WFDB y las XI Conferencias Helen Keller.

La reina Doña Letizia presidirá este miércoles en Benidorm el Día Internacional de las Personas Sordociegas, que se celebró por primera vez en el año 2009 en Alicante. Su Majestad, muy activa y concienciada con este tipo de causas sociales, no ha querido perderse el evento que se celebra en la ciudad, dentro de los actos que acoge Benidorm (del 20 al 27 de junio) con motivo de la V Asamblea General de la Federación Mundial de Sordociegos WFDB (World Federation of the Deafblind) y la XI Conferencia Mundial Helen Keller.

Tanto la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España (Fasocide) como la Casa Real, confirmaban ayer la asistencia de Doña Letizia para presidir un acto que está previsto para la mañana del día 27 en la Plaza de Sus Majestades los Reyes de España. Cerca de 600 asistentes de más de 50 países se alojan estos días en la ciudad para honrar a Helen Keller, la primera sordociega que puso en valor la capacidad que tiene este colectivo, llegando a graduarse en la Universidad y siendo una reconocida activista política y oradora. El acto contará además con la presencia del presidente de Fasocide, Francisco J. Trigueros, y el presidente de la Federación Mundial de Sordociegos, Geir Jensen.

La sordoceguera no es la suma de dos discapacidades, la sordera y la ceguera, sino una discapacidad única con unas características propias que implican muchas más dificultades para este colectivo. La cita que acoge Benidorm está poniendo estos días en valor las capacidades y el potencial de las casi tres millones de personas sordociegas de todo el mundo. A través de encuentros regionales, excursiones, cenas y otras actividades en las que participan entidades como la ONCE, la ciudad está dando a conocer en todo el mundo una discapacidad que, se estima, puede afectar a 6.000 personas solo en nuestro país.

Benidorm está trabajando en los últimos años para hacer del municipio un destino referente y accesible a todo tipo de personas. Organismos como la ONCE han elegido a la ciudad en múltiples ocasiones como uno de sus destinos predilectos dentro de su programa «Vacaciones Sociales», destinado a ciegos y deficientes visuales de más de 55 años.



Políticas de accesibilidad

Benidorm se posicionó en la última edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) como destino accesible, con el apoyo de Predif, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física. Asimismo, dentro del «I Plan de Accesibilidad Turística de Benidorm», el municipio está trabajando también en objetivos que hagan la vida más fácil a este tipo de colectivos; personas como los sordociegos hacia los que la Reina mostrará su apoyo y compromiso este miércoles en Benidorm.