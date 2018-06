El PSOE quiere hacer una moción de censura en Benidorm

El PSOE de Benidorm podría seguir la estela de su partido a nivel nacional y del presidente Pedro Sánchez y plantear una moción de censura junto a otros partidos de la oposición para desbancar al PP de la Alcaldía. Así lo ha revelado esta mañana el portavoz socialista Rubén Martínez después de comparecer para hablar de la última sentencia del caso Gürtel, del pasado 11 de junio, de la pieza separada de la Comunidad Valenciana y "sus implicaciones" en la ciudad.

En concreto, Martínez se refiere a una parte de la sentencia de la Audiencia Nacional en la que "queda acreditado" unos "servicios prestados no facturados" en actos que se habrían organizado con "dinero de la caja B" de Gürtel y entre los que aparece uno con fecha de 28 de noviembre de 2008 y en el que "sólo se especifica" esa fecha y "reunión en Benidorm". El portavoz del PSOE indicó que corresponde a un acto "convocado por el PP de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento", concretamente "por el gabinete de prensa", en un hotel de la ciudad cuando Manuel Pérez Fenoll era alcalde y el actual primer edil, Toni Pérez, era el portavoz municipal. Además, en ese momento, el primero se disputaba con José Joaquín Ripoll la presidencia del PP en la provincia. Así apuntó que este mismo "provocó un cisma interno" en el partido popular ya que, incluso, no se invitó a la dirección local del mismo al acto.

A esa "reunión" acudió Ricardo Costa, la consellera de Turismo de entonces así como otros representantes populares de la Comunidad Valenciana, según añadió el socialista que indicó que con ese acto de Turismo, "abonado con dinero de la caja B de la Gürtel como acredita la sentencia", con el que se "fomentó la candidatura de Pérez Fenoll al PP de Alicante" además de que "se revistió de oficialidad" un acto de "campaña interna" de los populares.

Para los socialistas, el fallo deja claro "la relación del PP de la Comunidad Valenciana y el candidato de la Gürtel a presidir el PP provincial" que era "el alcalde de la localidad en ese momento, Manuel Pérez Fenoll" y del actual alcalde "que era el portavoz del gobierno en ese momento además del jefe de campaña y número 3" de esa candidatura en la que Sonia Castedo "aparecía de número 2".

Es un hecho probado de la sentencia que "ese acto se financió con la caja B de la Gürtel" además de indicar que podrían haber otras regularidades de este tipo "relacionadas con otros escándalos como el Taula o la Copa Davis o el Brugal".

Por todo ello, los socialistas, después de consultar con la Ejecutiva local, han pedido al exalcalde y al actual primer edil que "den explicaciones claras" por ser "responsables en Benidorm de este acto financiado con la caja B de la Gürtel" y exigirles que las den como máximo "en 48 horas".

Expirado ese plazo, y si no hay explicaciones "convincentes y claras" ante un hecho que "no es una especulación, sino que aparece en una sentencia como hechos probados", por lo que "no valen balones fuera" y lo "mínimo que pueden hacer los máximos responsables de este acto en Benidorm, Pérez Fenoll y Pérez, es plantearse seriamente dimitir" porque "evidentemente se aprovecharon de la caja B de la Gürtel para realizar actos en su provecho en la campaña interna del PP".

Así que con esta situación, los socialistas lo tienen claro: "la oposición deberíamos reunirnos y, dar un paso más allá" y "plantear una moción de censura desinfectante de la Gürtel, Ortiz y lo que pueda venir con el tema Taula y Brugal". Así añadió que "estamos abiertos a explorar cualquier opción" para que el PP deje de gobernar en la ciudad y "expulsar de las instituciones de personas que se beneficiaron, convocaron y organizaron en Benidorm actos financiados con la caja B de Gürtel" como recoge la sentencia. Así que "deberíamos hablar seriamente con otros grupos en la oposición para actuar en contundencia ante estos hechos probados" que "sin vergonzosos y vergonzantes".