El hotel Montíboli de La Vila cumple hoy 50 años tras su apertura en junio de 1968

Así que pasen 50 años. El hotel Montíboli, buque insignia de la cadena benidormense Servigroup y, en estos momentos, decano de la oferta de alojamiento de lujo en la Costa Blanca, cumple hoy sus primeros 50 años frente al mar en el acantilado de la partida vilera.

El hotel comenzó su andadura un 18 de junio de 1968 cuando fue adquirido por el dueño de una compañía aérea que operaba entre la península y el norte de África, pasaría a propiedad de unos empresarios alemanes y en 1989 se integró en el patrimonio de Servigroup, cuando su presidente, José María Caballé, decidió comprarlo «como un lugar para vivir mi retiro. Algo que no descarto porque es la joya de la corona, pero al tiempo de la compra me dí cuenta de que también hay que hacer negocio».

«Estamos hablando de un hotel que si estuviera en otra zona de España como Madrid o Barcelona sería muy rentable porque podríamos pedir precios acorde con el servicio, dotaciones y emplazamiento, pero el perfil del turista medio de la Costa Blanca nos obliga a ser comedidos. Sin embargo, todos los años tenemos entre los clientes muchos visitantes de poder adquisitivo alto que llegan atraídos por la tranquilidad y confidencialidad de la que se puede disfrutar», subraya José María Caballé.

Su primer propietario fue el aviador francés George Tabuteau, quien tras la Segunda Guerra Mundial había creado creó su propia compañía de aviación. Enamorado del entorno, compró los terrenos y construyó el primer hotel de 30 habitaciones en la partida Montíboli de La Vila.

El arquitecto, Miguel López González, muy vinculado al Modernismo consiguió una edificación ensamblada en el paisaje que fue merecedora, en 1972, del Premio Nacional de Arquitectura hotelera que concedía el Ministerio de Información y Turismo. López González es autor de emblemáticas obras arquitectónicas en la ciudad de Alicante, como el Edificio la Adriática (de los años 30) o el Sanatorio del Perpetuo Socorro. Al poco de su inauguración se acometió la primera ampliación que sumó 14 habitaciones más.

Con un total de 44 habitaciones y tras varios años de exitosa explotación, Tabuteau vende el hotel Montíboli a un grupo alemán, a principios de los años ochenta, atravesando distintos avatares de explotación. En 1989, el hotel pasa a integrarse en la cadena Servigroup tras la adquisición de la propiedad por José María Caballé. Para quedar integrado en la «filosofía Servigroup», se acomete una importante reforma a todos los niveles que culmina al año siguiente con la incorporación de la Torre Paradís, que suma ocho habitaciones más a la estructura hotelera del hotel y recuperar la quinta estrella.

De Niro, entre sus clientes

En estos cincuenta años, el hotel ha sido escogido como lugar de descanso por personalidades de las ciencias, la cultura, el deporte y las artes, como el doctor Severo Ochoa, el actor Robert de Niro (tras el rodaje del film Toro Salvaje), Paul McCartney (que compuso en La Vila el tema Hi, hi, hi), Julio Iglesias, Alejandro Sanz o, entre otros, Vicente de Bosque.

Por todo ello, el Montíboli ha sido elegido para celebrar tanto grandes eventos deportivos -concentración de Argentina para el Mundial de España´82, o las convocatorias del equipo Banesto (con Indurain y Delgado) y la Selección Nacional de Ciclismo.- Más recientemente, el equipo chino que participó en la duodécima edición de la Volvo Ocean Race y las autoridades de Dongfeng, o reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE o de los secretarios de Estado de Medio Ambiente de los países europeos.