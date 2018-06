La Policía detiene en 24 horas a un hombre por raptar a una joven en Benidorm y violarla en Xirles

El arrestado suma hasta ocho detenciones anteriores por varios delitos.

Un hombre de 30 años ha sido detenido por raptar a una joven de Benidorm después de golpearla, sacarle una navaja y llevársela en su coche hasta una zona rural de Xirles para violarla. La Policía Nacional consiguió arrestar al supuesto agresor en su domicilio de Callosa d'en Sarrià sólo 24 horas después de que se produjeran los hechos. La juez decretó ayer el ingreso en prisión incondicional del detenido, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

En el arresto fueron claves varias cámaras de seguridad de la Guardia Civil y la Policía Local de Benidorm habían que grabaron al presunto agresor dirigiéndose al lugar donde asaltó a la víctima y cómo salía con el coche de la zona donde estaba aparcado. También, según las fuentes consultadas, fue clave el teléfono de la chica para saber qué zonas había recorrido con el vehículo y que ella misma le identificara en las fotografías que le mostró la Policía. El detenido cuenta con hasta ocho detenciones por varios delitos.

El suceso tuvo lugar el pasado lunes cuando la mujer se dirigía a su coche aparcado cerca de la estación sobre las 15.00 horas. Cuando estaba dentro, se le acercó un hombre para preguntarle dónde había una parada de autobús. Tras indicárselo y ver cómo se alejaba, la mujer empezó a hacer las maniobras para desaparcar su vehículo y, de repente, sintió un fuerte golpe en la mejilla: el hombre que le habría preguntado minutos antes le había dado un puñetazo para conseguir entrar al coche, según explicaron a este diario fuentes cercanas al caso.

Tras amenazar a la víctima con una navaja, el hombre, de 30 años natural de Callosa d'en Sarrià, obligó a la víctima a «ponerse en el asiento de al lado», el del copiloto, todo ello con un tono amenazante: «ponte el cinturón, no te bajes del coche, no chilles ni nada, si haces algo de esto te rajo». Así que la joven hizo lo que le pedía sin mediar palabra mientras el detenido le decía que «lo único que quiero es irme a mi casa».

La víctima intentó entonces coger su móvil pero el varón se lo quitó de las manos y lo apagó emprendiendo luego la marcha hacia la carretera CV-70, en dirección a La Nucía, realizando una maniobra prohibida además de circular varios metros en dirección contraria, según ha podido saber este diario.



Hasta Xirles

Finalmente, y tras dar vueltas por caminos rurales, el presunto agresor condujo hasta Xirles, concretamente a una zona apartada donde detuvo el vehículo y apagó el motor quitando las llaves para guardárselas en el bolsillo. Una vez allí, comenzó a manifestarle a la víctima que quería «pasar un rato» con ella y que no le iba «a hacer daño», según las fuentes consultadas por este diario. Le ató las manos con un cordón que cogió de una cazadora que había en el coche. Después, el hombre se dirigió hacia el lado del copiloto, donde estaba sentada la joven, y la violó, según las mismas fuentes.

La chica se sintió coaccionada en todo momento, ya que el presunto agresor contaba con una navaja por lo que no mostró resistencia «por miedo a que pudiera hacerle algo», según concretaron las fuentes antes citadas. Tras lo ocurrido, el hombre pidió a la víctima que condujera ella a lo que no accedió también por miedo a que pudiera agredirla con el arma blanca mientras llevaba el vehículo. Así que él mismo cogió el coche y se dirigió a una rotonda de Polop donde se bajó y amenazó a la mujer instándole que «no le denunciara» para acabar diciéndole que «estoy bajo los efectos de las drogas, me ha bajado el colocón y me he dado cuenta de lo que he hecho», alegando que «te he raptado, te he agredido y ahora me arrepiento», según indicaron fuentes cercanas al caso.

Pero ahí no acabó todo. El hombre aún pidió a la joven dinero para coger el autobús. Ella le dijo que sólo tenía 20 euros pero acabó revisándole la cartera donde encontró más dinero aunque finalmente no se lo llevó todo. La víctima se subió el vehículo y se dirigió a una gasolinera de La Nucía para poner combustible donde llamó a su pareja y a un amigo, y se dirigió de vuelta a Benidorm desde donde avisaron a la Policía. Después, fue trasladada al hospital de La Vila, según ha podido saber este diario.



En solo 24 horas

El hombre fue localizado y detenido sólo 24 horas más tarde después de que la Policía lo encontrara en su domicilio de Callosa y fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional de Benidorm.

En todo momento declaró que no tenía nada que ver con los hechos alegando que esa tarde, a la horas en que se supone que había ocurrido el supuesto rapto y la presunta violación, la había pasado con diez personas en un local de Polop y en Benidorm, pero en otra zona donde fue a «comprar cocaína». Además añadió que llevaba otra ropa, según ha podido saber este diario. Sin embargo, algunos testigos y las cámaras le sitúan más tarde en ese establecimiento, y no a la hora en que sucedieron los hechos, así como con la misma ropa que aparecía en las cámaras.

En la comisaría permaneció hasta ayer por la mañana cuando pasó a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 3 de La Vila Joiosa que decretó prisión incondicional. Según las fuentes consultadas, el varón tiene ocho detenciones por la Guardia Civil, entre ellas, por delitos por malos tratos físicos en el ámbito familiar o robo con violencia o intimidación.