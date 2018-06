Las peñas de Benidorm quieren paradas en el Desfile del Humor

La junta quiere así revitalizar un evento en declive.

Recuperar las paradas, aunque eso ralentice el acto y obligue a buscar fórmulas que contenten a participantes y público. Las peñas que forman parte de la Associació de Penyes Verge del Sofratge de Benidorm votaron la noche del martes en asamblea que el Desfile del Humor, uno de los actos más representativos de las Fiestas Mayores Patronales de la Ciudad, vuelva a incluir en sus bases la posibilidad de que las peñas realicen paradas para poder interpretar sus actuaciones a lo largo del recorrido.

La consulta, convocada por la junta de 2018, que preside Dani Luque, tenía como objetivo sondear la opinión de los peñistas sobre este asunto. Sobre todo, después de que en los últimos años el Desfile del Humor no haya hecho más que ir a menos: menos participación y cada vez menor nivel en el conjunto de las parodias a concurso, salvo honrosas excepciones. «Teníamos claro que había que hacer algo, que hay que hacer algo, y lo primero es saber qué quieren las peñas. Ahora, aunque han votado pocas, ya nos han dicho que quieren paradas. A partir de ahí empezamos a trabajar para ver cómo hacerlo», declaró ayer el presidente del colectivo.

De las cerca de 200 peñas inscritas en el censo de la Associació, tan sólo 45 participaron en la votación celebrada el marte, con un resultado de 27 peñas a favor de las paradas y 18 en contra.



Bases antes del verano

Daniel Luque indicó que el objetivo de la junta es que las bases de este desfile y del concurso de Playbacks –que se celebra dos semanas antes de las Fiestas del mes de noviembre– estén redactadas y se puedan dar a conocer a los festeros en la última asamblea previa al verano, que se celebrará el 26 de junio. «Queremos que la gente no pueda decir a última hora que no ha tenido tiempo o que no sabía qué se iba a valorar», explicó el dirigente peñista, que afirmó que, de esta forma, «las peñas tienen hasta noviembre casi cinco meses para poder pensar, buscar ideas y animarse a participar».