Finestrat sancionará con hasta 3.000 euros los vertidos incontrolados

Finestrat quiere acabar con los vertidos incontrolados e ilegales que en los últimos meses han aumentado en el entorno natural del municipio. Para ello, el Ayuntamiento va a intensificar las labores de vigilancia y sancionará con hasta 3.000 euros a aquellos que tiren tierra o escombros en lugares no autorizados.

El alcalde Juan Francisco Pérez ha indicado que desde el Consistorio han iniciado los trámites de denuncia para sancionar a quienes cometen este tipo de delitos, además de establecer un dispositivo especial de control y vigilancia para que no se repitan.

Según explicó "hemos detectado en los últimos tiempos la acumulación de vertidos en determinadas zonas de la localidad que son de gran valor paisajístico y medioambiental pues forman parte del paisaje protegido Puig Campana". Así indicó que la "gravedad" de estos hechos "no es sólo por la suciedad" sino también por la contaminación que generan en el entorno natural.

La ordenanza municipal de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria establece como infracción muy grave el vertido de tierra y escombros en lugares no autorizados con sanciones que van desde 1.500 hasta 3.000 euros.

Para luchar contra esta práctica, se han comenzado varios expedientes sancionadores para "penalizar a quienes vienen a Finestrat a verter sus residuos de manera descontrolada e incumpliendo la ley". En este sentido el alcalde también solicitó la colaboración ciudadana: "Pedimos a nuestros vecinos que si ven a alguien volcando escombros en lugares no autorizados que avisen a la Policía (112 ó 639 620 690). No vamos a identificar al denunciante. Vamos a sancionar a quien no cumple la ley".

Además, el alcalde recordó que existe un servicio gratuito de recogida de enseres a domicilio por parte del Ayuntamiento. "Solo hay que llamar a un teléfono que también es gratuito, el 900 87 88 70, y en menos de 24 horas nuestro equipo de recogida de enseres acude al lugar indicado para retirarlos". Con esta medida, implantada hace varios años, el consistorio intenta evitar la acumulación de enseres en las vías públicas o en lugares no autorizados como los contenedores de residuos sólidos urbanos, las isletas de reciclaje o los contenedores de poda.

"Hace pocos meses habilitamos unos contenedores de gran capacidad para que los vecinos con zonas ajardinadas o huertas tuvieran un lugar donde depositar los restos de poda. Ahora nos encontramos con que algunas personas vierten allí sus enseres como equipos informáticos o electrodomésticos. Y esto también lo vamos a sancionar", alegó el alcalde. "Si desde la administración estamos haciendo un esfuerzo importante para mantener nuestro municipio limpio", añadió el alcalde. "Vamos a intentar entre todos penalizar a aquellos que no hacen buen uso de todas estas instalaciones", concluyó.