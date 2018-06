La Marina Baixa tiene el agua garantizada hasta el otoño de 2019

Benidorm y el resto de la Marina Baixa tienen garantizado el abastecimiento de agua para consumo humano y riego durante todo el verano y por lo que resta de año. Así se desprende del informe del Informe de Abastecimiento del que se ha dado cuenta hoy durante la sesión extraordinaria de la Junta General del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benidorm y que ha presidido el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, César Sánchez.

El informe, fechado el pasado 4 de junio, concluye "para el año en curso está garantizado" el abastecimiento, si bien "ya se han empezado a realizar acciones similares a épocas de sequía" porque "parece que estamos entrando" en un "periodo seco". De hecho, "durante el periodo de abril de 2017 hasta mayo de 2018 la lluvia ha sido sólo de 264 litros por metro cuadrado" cuando las precipitaciones de "un año medio normal" se sitúan en 600 litros por metro cuadrado. Además, en lo que va de 2018 "las lluvias han sido escasas" en la comarca.

Según el informe, esa falta de precipitaciones "contrasta con los caudales que se vertieron al mar en la primavera de 2017 y en menor medida los caudales ecológicos en este año 2018".

Ante la posibilidad de que siga el periodo seco, el Consorcio ha adelantado que el próximo otoño marcará o no "la necesidad de aportes exteriores para el año 2019"; algo que no sería necesario en caso de que se registren lluvias similares a las de años anteriores. El concejal de Ciclo del Agua del Ayuntamiento de Benidorm, José Ramón González de Zárate, ha indicado que "tenemos estudios y sabemos que por la cantidad de agua embalsada podemos hablar de suministro asegurado hasta otoño de 2019", si bien ha apelado a la prudencia y a no adelantar acontecimientos ni escenarios a tan largo plazo.

De Zárate ha afirmado que de cara a la temporada veraniega la garantía del suministro "es un dato muy importante para la tranquilidad de empresarios, ciudadanos y turistas, que pueden venir sin ningún problema porque aquí no va a haber cortes de agua".

Según los datos recogidos en el informe, el embalse de Guadalest estaba a mediados de mayo al 51,42% de su capacidad, y al 39,05% el del Amadorio.

En la misma sesión del Consorcio de Aguas también se ha aprobado la liquidación del presupuesto de 2017, en el que hubo "cambios importantes en materia de inversión" al tener que asumirse la sustitución "de la tubería principal del embalse de Guadalest", una obra que "sigue ejecutándose", ha apuntado De Zárate.