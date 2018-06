Familias de Callosa se movilizan por la falta de plazas escolares

La falta de suficientes plazas para escolarizar de manera temprana a niños de entre 0 y 3 años en Callosa d'en Sarrià, unido a los cambios en el sistema de baremación en la guardería municipal, han puesto en pie de guerra a algunas familias que se han visto excluidas de las listas de admitidos o que no han podido optar a una plaza en el colegio de infantil y Primaria escogido para sus hijos como primera opción. Así lo trasladaron ayer a este diario algunos afectados y también la concejal no adscrita Mari Carmen Mascaró, que afirmaron que, en total, habría algo más de una treintena de menores que se encuentran en una de las dos situaciones citadas. Algunos de los afectados se reunieron ayer con esta edil en la plaza del Convent, después de que también ayer por la mañana la inspectora de Educación visitara el municipio para saber cuál había sido la problemática en el proceso de admisión de niños de 3 años en los colegios, donde una decena de niños se habrían quedado sin centro asignado y un grupo todavía más numeroso no tendrá plaza donde lo había solicitado. Ante la falta de explicación por parte del Consistorio, los asistentes acordaron iniciar una campaña de recogida de firmas para solicitar una reunión con el alcalde, Josep Saval (Compromís), y poder reclamarle soluciones.