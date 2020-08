Compromís lamenta el bloqueo de PP y Vox a que haya playas sin humo en Santa Pola

Compromís per Santa Pola ha lamentado el «bloqueo» de PP, Vox y el edil no adscrito de Cs a que haya playas sin humo en Santa Pola. La moción, presentada en el pasado pleno ordinario de julio, no prosperó. En este sentido, Compromís critica la «actitud permanente de bloqueo» del equipo de gobierno hacia «cualquier propuesta de progreso». «Ni hacen nada para mejorar Santa Pola, ni dejan hacer nada a nadie. La desidia es total», afirman desde la formación. La propuesta apostaba por declarar todas las playas naturales del municipio como «playas sin humo», con campañas de concienciación, cartelería informativa, colocación de papeleras-ceniceros y otro tipo de medidas de protección de la salud y del medio ambiente. «El planteamiento estaba orientado a la concienciación ciudadana y no incluía sanciones ni multas. Además, el coste de implementación era muy bajo por la colaboración con la Generalitat», añaden.