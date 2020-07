Compromís denuncia el "lamentable" estado de la Cala dels Gossets de Santa Pola

Compromís per Santa Pola denuncia dejadez del equipo de gobierno en la "Cala dels Gossets", formado por el Partido Popular y Vox, y pide el mantenimiento de esta playa, convertida en uno de los principales reclamos turísticos del municipio.

Inaugurada en 2016 y premiada en 2018 por ser la mejor playa para mascotas en España, la "Cala dels Gossets" de Santa Pola ha recibido numerosas quejas y críticas este verano por usuarios de la playa debido al lamentable estado de limpieza y conservación.

Según afirma Compromís en una nota de prensa, la playa no se limpia desde el año pasado y llegando al punto de tener en sus arenas algas que se encuentran en un estado de putrefacción. A todo esto, el partido añade que la señalización para acceder a la playa está a punto de caerse y las vallas de madera que cercan la zona están deshechas.

La portavoz de Compromís per Santa Pola, Anna Antón, señala que "no se entiende el abandono que está sufriendo la playa que fue proclamada una de las mejores playas de mascotas de España en 2018". "La Caleta dels Gossets proporcionaba un buen servicio a la ciudandanía de Santa Pola, además de tener una gran afluencia turística, y esto requiere un mantenimiento mínimo que parece que el equipo de gobierno no está dispuesto a concederle. Si queremos hacerla desaparecer tendríamos que explicar el porqué y si está así por la incompetencia se lo tienen que hacer mirar", añade.