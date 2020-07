Loreto Serrano: "Estoy preocupada por lo que pase en Santa Pola pero no alarmada, no pueden seguir los bulos sobre los contagios"

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, pide prudencia y que no sigan difundiéndose bulos por la red que perjudiquen a las familias que han contraído el virus, después de que la Conselleria de Sanidad haya confirmado hoy un segundo brote de coronavirus. La primera edil apunta que hay usuarios en las redes sociales que se están dedicando a señalar a establecimientos que supuestamente han cerrado porque están afectados por el virus o que se había cerrado un edificio por el covid-19, algo que la alcaldesa desmiente Por otro lado, pide que se haga caso de los canales oficiales y que la población no se alarme.

La primera edil añade que está preocupada "por cualquier cosa que pase en mi municipio, pero no estoy alarmada, el brote del otro día está controlado y con este nuevo la Conselleria lo detecta y hace control y seguimiento". Asimismo, Serrano señala que en otros municipios también se han declarado brotes por lo que pide que no se ponga sólo el foco en Santa Pola "porque el virus está vivo y no se libra nadie, por eso no hay que alarmar porque también nos puede hacer mucho daño a nivel económico".

Por otro lado, la primera edil señala que el Ayuntamiento está trabajando para prevenir dentro de sus posibilidades, están pendientes de hacer revisiones de que se cumple el protocolo en establecimientos y ya han interpuesto sanciones a quiénes no llevan la mascarilla.