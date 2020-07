Estos son los libros más frescos que te recomienda la Biblioteca de Crevillent

Llega el verano y la Biblioteca Municipal de Crevillent "Enric Valor" ha puesto en marcha una guía con recomendaciones de libros de distintas temáticas.

Por un lado, "entre los libros de autoayuda se pueden encontrar títulos como Res és imposible, de Killian Jornet; La cara positiva de las emociones negativas, de Isabel Sales; Los 7 hábitos para dormir bien, de Ana Muñoz; Incrementa tu poder mental, de Philip Carter y Ken Russell o Aprender de la pérdida. Una guía para afrontar el duelo, de Robert A. Neimeyer", según explican en una nota.

Las biografías también tienen un hueco en esta guía. "Se han seleccionado también biografías como En la oscuridad, de Antonio Pampliega; Correr para vivir, de Lopez Lomong y Mark Tabb o Chernóbil, de Andrew Leatherbarrow.

Por otro lado, se pueden encontrar libros de poesía, como Miedo a los perros que me han dicho que no muerden, de Javier García Rodríguez; Antologia de poesia catalana, de Enric Virgili o Antonio Machado, un pensador poético, de José Martínez Hernández", añaden.

Con respecto a libros de lengua extranjera, seleccionan The land of painted caves, de Jean M. Auel; The magic, de Rhonda Byrne; Amy, my daughter, de Mitch Winehouse o Theodore Boone. The abductioon, de John Grisham.

También han seleccionado títulos dedicados a la salud o a la educación, entre los que destacan La curación de la artritis, de la doctora Susan Blum; Al acabar este libro decidirás dejar de fumar, de Géraud Guillet; Cyber Bullying, el acoso en la era digital, de Robin Kowalski; Profes rebeldes, de Cristian Olive o Prevenir el narcisismo. Educar a tu hijo para ser feliz, no para ser el mejor, de Julio Rodríguez.



Por último, la Biblioteca ha adquirido algunas de las películas premiadas en los Premios Goya 2020, con títulos como Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar; Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar; La trinchera infinita, de Aitor Arregi o Intemperie, de Benito Zambrano.