Muchas dudas en la reapertura de los parques infantiles en Elche, Crevillent y Santa Pola

En fase 3 se permite desde hoy que los niños y familias puedan acceder a los parques infantiles recreativos de Elche, Crevillent y Santa Pola, además de que en el resto de municipios, como norma general, también. No obstante, muchos ignoran si éstos se pueden ocupar en su totalidad, si hay que hacer un cálculo mental de cuántas personas hay para adentrarse o no, o si los servicios municipales se encargan de su limpieza con mucha o poca periodicidad.



El caso es que este lunes ha amanecido con todo tipo de casos. Desde parques infantiles que aún aparecían precintados, hasta otros libres para el acceso pero sin niños, hasta que, conforme ha ido avanzando la mañana, algunos de estos espacios se han ido llenando de menores.



Algunas familias siguen teniendo miedo a que haya muchas aglomeraciones, por lo que algunos padres han optado por sacarlos cuando ya había mucha gente o, directamente, no permitir que se acercasen a los toboganes y columpios. Lo cierto es que todavía hay muchas dudas entre los progenitores sobre lo que se puede o no se puede hacer, y sobre lo que se debe o no hacer.



El Ayuntamiento de Crevillent permite, por ejemplo. desde hoy el uso de los parques infantiles, con un aforo restringido del 75%, y de otras instalaciones públicas, como las barras para practicar calistenia, tras su previa desinfección, que se realizará durante estos días forma progresiva.



Esta medida ha sido tomada tras el comienzo de la fase 3 de la desescalada en el municipio. Según ha informado la concejala de Espacios Públicos, Noemí Candela, la reapertura se llevará a cabo tras la limpieza y desinfección de las instalaciones, poniendo especial énfasis en las superficies de contacto más frecuentes, y con la retirada de las vallas correspondientes.



A pesar de ello la edil recuerda la importancia de seguir las principales medidas higiénicas y de prevención frente al covid-19, como son la higiene de manos y el respeto de la distancia social.



Así por ejemplo, todo aquel que acceda a un parque infantil deberá hacerlo con mascarilla si es mayor de 6 años y se tendrá que mantener la distancia obligada de un metro y medio por persona. La misión parece casi imposible tratándose de niños que no paran de jugar, moverse y relacionarse. En principio, nadie a estos espacios debe acceder con los guantes puestos.



En cuanto a la limpieza, poco o nada ha trascendido de si se debe higienizar cada x minutos o cada x personas.



En Elche, el concejal de Modernización del Espacio Público, Héctor Díez, ha anunciado que desde hoy, lunes 15 de junio, se abrirán paulatinamente los juegos infantiles en espacios públicos de barrios y pedanías.

Tal y como ha explicado el edil "desde la semana pasada el servicio municipal de limpieza Urbaser y el servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines están trabajando en la desinfección y limpieza de los juegos y mobiliario urbano. En la medida en que se haya producido esa limpieza, la Policía Local irá retirando las cintas de seguridad y permitiendo su uso".

De esta manera, entre hoy y mañana entrarán en servicio los juegos infantiles de las principales plazas y parques, y de cara al fin de semana el concejal espera que el 100% se podrán utilizar.

Héctor Díez ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que cumplan estrictamente las normas sanitarias a la hora de hacer uso de estas instalaciones con el objetivo de evitar contagios.

"Los ciudadanos tienen que esperar a que la Policía Local retire las cintas, la ausencia de cintas de seguridad es el factor que garantiza que han sido desinfectados. Una vez estén en servicio serán desinfectados periódicamente, pese a ello, los ciudadanos no deben relajarse en cuanto a las recomendaciones sanitarias: Mantener el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y una higiene de manos intensiva, son imprescindibles para disfrutar con seguridad de nuestros espacios públicos".

El edil ha recordado que el municipio de Elche cuenta con 150 ubicaciones de juegos infantiles y calistenia y más de 2.000 unidades de aparatos, por lo que es imposible llevar a cabo la desinfección diaria de todas ellas, por ello, "es fundamental la responsabilidad individual y cumplir con las normas establecidas para evitar que se produzcan contagios".

Además de los espacios infantiles, cabe recordar que reabren bares de ocio nocturno a un tercio de su aforo y sin pista de baile; abren al 50 % de su aforo casinos, salones de juego y recreativos; podrá practicarse actividad física individual al aire libre sin contacto físico y modalidades deportivas que se practican por parejas. Máximo de 30 personas; clubes o entidades participantes en ligas no profesionales federadas podrán realizar entrenamientos medios evitando en todo caso el contacto físico. Máximo 30 personas en instalaciones abiertas y 20 en cerradas, sin superar aforo

También se permite la reapertura de escuelas infantiles privadas y municipales de educación infantil a partir del día 19 de junio. Los centros docentes podrán desarrollar actividades educativas en determinados casos.