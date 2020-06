El PP se opondrá al cambio de gestión del Centre Jove

El exalcalde y portavoz adjunto del PP César-Augusto Asencio, informa que a la vista del expediente de reconversión del Centre Jove "Juan Antonio Cebrián", hasta ahora de gestión pública indirecta con la colaboración de una empresa, a gestión directa a cargo exclusivamente de personal municipal, se opondrán porque no se cumplen una serie de trámites y exigencias legales.

Respecto a los informes justificativos, según Asencio "la ley exige que el sistema elegido sea más económico y sostenible. En el expediente aparece un informe de un técnico contratado laboralmente en el programa de una subvención del área de Juventud, que no es funcionario y ese informe según la ley lo tiene que hacer el Interventor del Área económica, que ha de ser funcionario ".

En relación a la diferencia de costes que se han de acreditar con un sistema u otro de gestión, en 2017 cuando se iba a licitar nuevamente el contrato por dos años, tras el contrato de tres años adjudicado en 2015 que se adjudicó a una empresa diferente, se valoraron los costes de la gestión directa con personal funcionario y se estimó por la Intervención municipal en 103.248 euros, mientras que el valor del contrato a licitar con las mismas funciones se cuantificó en 99.000 euros incluido impuestos y se adjudicó, tras la oferta más barata de la empresa en 85.170 euros. Es una actuación totalmente manipuladora pretender ahora ,después de haber subido los costes de los funcionarios los tres últimos años alrededor de un 5%,que se valore el coste municipal con funcionarios en sólo 87.018 euros, un 19.50% menos...Pero es que el absurdo se extiende también a la valoración actual del coste de la gestión con empresa, porque sin aumentarse los servicios ni el personal en lo que sería el nuevo contrato, resulta que según Juventud el nuevo contrato tendría un coste de 130.839 euros con impuestos, un 53.62% más ,con 45.669 euros de mayor coste. Es evidente que desde la concejalía de Juventud se han disminuido o inflado los costes a placer, con la única finalidad de eliminar la gestión más ventajosa con la colaboración de la empresa.

Se pretende justificar también el cambio de gestión porque según el área de Juventud la empresa gestionaba mal el servicio, lo cual es muy extraño según Asencio "porque en el primer año de contrato con el gobierno del PP la empresa trabajó con eficacia cumpliendo sus obligaciones y resulta llamativo que haya sido durante el segundo año de contrato con el gobierno Tripartito cuando ha funcionado tan mal, señalándose graves incumplimientos que en ningún momento se han informado en la comisión de Cultura y Juventud y sin que conste para nada que se haya dado audiencia a la empresa para su defensa". Asencio señala además que tras la extinción del contrato el pasado 30 de abril ha entrado en el registro municipal un escrito reclamando la empresa una indemnización al Ayuntamiento.

Finalmente, Asencio afirma que la gestión directa implica una serie de problemas en el área de personal para los que el Ayuntamiento no está preparado. No hay plazas creadas en plantilla ni para monitores ni para limpiadoras, sólo tiene una bolsa de conserjes y hay en el expediente contradicciones entre los informes jurídico, pues se tiene que decidir si el Ayuntamiento se debe subrogar en el personal de la contrata que finalizó el 30 de abril, o si por el contrario no debe hacerlo, con el problema del pago de los despidos. En el expediente hay un informe de un abogado externo que contrató el Tripartito que dice que el Ayuntamiento tiene que subrogarse el personal, mientras que el informe del funcionario jefe de personal dice lo contrario, que no procede.

"La situación del Coronavirus está tapando la negligencia del Tripartito en el Centre Jove porque el contrato se extinguió el 30 de abril y no hay ni empresa contratada ni tampoco gestión municipal y si la situación de pandemia mejorase pronto y hubiera que abrir el Centre Jove, no se podría, tendría que seguir cerrado".



Asencio ha terminado diciendo que es una pena que, por una cuestión de ideología política, el gobierno Tripartito intente impulsar un expediente que incumple la ley, que empeora la gestión y encarece el coste de un servicio público tan importante para la Juventud creado por el PP, en un magnífico edificio construido también por el PP.