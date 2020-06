Duro ataque del PSOE a la alcaldesa de Santa Pola por las playas

El grupo municipal del PSOE de Santa Pola ha arremetido duramente hoy contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Pola sobre la decisión de no abrir las playas hasta mediados de este mes de junio. La visión de los socialistas la exponen en este comunicado:

"Ante la inminente alegría de la noticia de que toda la Comunidad Valenciana progresa a la fase 2 de la desescalada, la alcaldesa de Santa Pola anuncia a través de las redes sociales y en prensa que hasta mediados de junio no se abrirán las playas para el baño.

Con esto, el actual equipo de gobierno del PP demuestra tres cosas: su inoperancia, su falta de responsabilidad y su inquina hacia el PSOE. Vamos a explicar estos tres puntos.

La inoperancia, o falta de previsión, o incapacidad (llamémosle por el nombre que más nos plazca) del PP es palmaria. Ellos, que se presentaban como magníficos gestores, resulta que mantendrán las playas cerradas dos semanas más porque no han terminado con las labores de limpieza y adecuación de las mismas.

Este hecho, en un pueblo turístico como es el nuestro, cuya economía va estrechamente ligada a nuestro mar, es totalmente inaceptable. No sólo no han acabado de adecuar las playas, sino que empezaron hace poco menos de dos semanas a ello.

Y no será porque no hacía falta mucho antes darles un lavado de cara a nuestras playas. Debemos recordar que en septiembre del año pasado sufrimos una DANA que afectó profundamente a nuestro litoral; y, después, a principios de 2020, el temporal Gloria hizo más daño a nuestra costa.

El PP ha tenido desde el mes de enero para ponerse manos a la obra, y no ha sido capaz de tener adecuadas nuestras playas para el baño para la fecha en la que la mayoría del mundo presumía que se nos permitiría disfrutar del baño.

Esto nos lleva al segundo punto: la irresponsabilidad. No contenta con haber tenido cinco meses para adecentar nuestras playas (incluso habiéndole concedido la Generalitat una subvención de más de 1,5 millones de euros, de los que el PP tuvo que devolver más de 900.000 €), encima tenemos que asistir al espectáculo bochornoso al que la alcaldesa y sus concejales/as ya nos tienen acostumbrados/as: excusas y más excusas.

Desde las redes oficiales del Ayuntamiento, ante la avalancha de críticas (con toda la razón del mundo) de la ciudadanía por no abrir a tiempo las playas, ponen la excusa de que el gobierno central ha dicho con poco menos de una semana que pasamos de fase, y que no les ha dado tiempo.

Todo el mundo sabíamos que, en un momento u otro, las playas deberían estar listas para su uso. Es más, en la TV ha habido múltiples entrevistas con responsables municipales a lo largo de toda España que daban a conocer sus propuestas para las playas: sistemas de cita previa, colocación de zonas suficientemente separadas las unas de las otras, etc. O sea, ¿que en toda España sí ha dado tiempo a preparar las playas, y en Santa Pola, misteriosamente, ha sido imposible por culpa de Pedro Sánchez? Sean coherentes, sean responsables señores/as del PP, den la cara y no insulten nuestra inteligencia. No es que no les haya dado tiempo suficiente el gobierno central, sino que ustedes simplemente no han hecho sus deberes.

Y, por último, esta dejadez del equipo de gobierno ha puesto de manifiesto su inquina hacia el PSOE. Y es muy sencillo de comprobar: pregúntense qué habría dicho la oposición de todo este asunto de las playas si hubiera ocurrido en la legislatura anterior.

Realmente, no hay que hacer ningún ejercicio extremo de imaginación, puesto que, simplemente acudiendo a la hemeroteca, la cuestión está más que clara.

"Descoordinación e incapacidad para solucionar el problema de los lavapiés", dicho por el PP el 11 de agosto de 2017. Pues teniendo en cuenta sus palabras, y viendo que el problema de las playas no son los lavapiés, sino que no se pueden usar porque incluso en algunas no hay arena suficiente, el actual equipo de gobierno es incapaz y está descoordinado, y eso es algo que los/as santapoleros/as no nos podemos permitir justo ahora.

"Señora Landa, lo verdaderamente vergonzante es la situación en la que se encuentran las playas de Santa Pola por la incompetencia en la gestión.", dicho por el PP el 1 de junio de 2017. Y, ahora, cuando más falta hace para reflotar la economía del sector hostelero de nuestro municipio, después del covid-19, el PP no ha sido capaz.

Hasta tal punto llegó la desfachatez del PP que su diputada nacional en aquel momento (ahora imputada por presunta prevaricación en la causa de la Clínica del Gran Alacant) tuvo la cara de hacer un vídeo en redes sociales, animando a nuestros turistas a irse a otros sitios a veranear, porque no iban a estar los chiringuitos a tiempo (instalaciones que, por cierto, sí dieron servicio durante la temporada estival). Señores del PP, el no haber hecho su trabajo, y no tener las playas preparadas justo ahora, cuando más se necesitan sí que va a provocar que no vengan muchos de los turistas que, a pesar de la pandemia, nos iban a visitar este año.

En definitiva, Santa Pola no puede permitirse tener a una alcaldesa y a un equipo de gobierno que, después de dos temporales y durante más de 5 meses, no puso medios para adecuar nuestras playas. Y ahora, quienes pagan el pato de su incompetencia son los negocios de hostelería (un sector ya de por sí castigado por la pandemia), que se verán afectados negativamente, y la ciudadanía santapolera en general. Pero, eso sí, la culpa siempre será de Pedro Sánchez, o de Fernando Simón, o del cha-cha-cha", según se recoge en el comunicado remitido esta mañana a los medios por parte del grupo municipal del PSOE de Santa Pola.

Cabe señalar en cualquier caso que en el vecino municipio de Elche, las playas también están sin arreglar, no están listas aún para la temporada de veranoo y se han reabierto hoy al baño, de momento, sin servicio de socorrismo o salvamento. El Ayuntamiento de Elche, gobernado por PSOE y Compromís, introducirá medidas de control de aforo, distanciamiento y rotación, además del servicio de socorrismo, en la segunda o tercera semana de junio.

Hasta entonces, se espera que no solo el Ayuntamiento, sino también la Generalitat Valenciana y el Gobierno central lleven a cabo los arreglos pendientes en Elche, que son muchos, para que todo esté listo para el baño, ya que cada administración se ocupa de una parte (lavapiés, limpieza, pasarelas...), al igual que en el litoral de Santa Pola.