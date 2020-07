El festival Marearock se aplaza a 2021 en Crevillent

La Concejalía de Fiestas y Turismo de Crevillent ha anunciado hoy el aplazamiento del Festival Marearock debido a la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. El festival, previsto en un principio para el 13 de junio de este año, continuará teniendo como sede Crevillent pero su celebración se trasladará al sábado 12 de junio de 2021.

En cuanto al cartel, se mantendrá la participación de los artistas ya anunciados: Boikot, Desakato, Segismundo Toxicómano, Disidencia Oficial, Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band, Ebri Knight, Nativa y Brutus' Daughters. Las entradas para este evento ya están a la venta a través de la web www.marearockfestival.es a un precio de 20€ (+ gastos de gestión) y en los puntos de venta habituales.

"En las circunstancias actuales no se podía hacer un acontecimiento de estas características. Aunque hemos tenido que hacer el aplazamiento muy a nuestro pesar, también es una buena noticia poder anunciar que el festival se queda para 2021. Estamos decididos a implantar Crevillent dentro del circuito cultural de festivales de música y estamos seguros de que basar parte de la recuperación en el fomento del consumo a través del turismo y el apoyo al hostelería será también una salida a esta crisis, que es sanitaria pero también económica. Por lo tanto, aseguramos esta inversión que redundará en la economía crevillentina y lo hacemos garantizando también las medidas sanitarias, que es lo principal en este momento" afirma el concejal de Fiestas y Turismo Josep Candela.

Quien ya tenga su entrada y no pueda asistir al festival en esta nueva fecha podrá solicitar la devolución desde hoy, y hasta el 1 de junio, a través del correo electrónico devolucionesmarearock@gmail.com o, si se compró en un punto de venta, acudiendo a él. Sin embargo, los organizadores del Marearock proponen que se conserven las entradas ante la duda de si se puede asistir o no, puesto que a finales de año se volverá a abrir el plazo de devoluciones, y para colaborar de esta forma con la difícil situación económica a la que se enfrentan actualmente.

Según explican los promotores del festival "la situación de todos los festivales de música es muy delicada, ya que no existen seguros que cubran los gastos ocasionados por el coronavirus. En nuestro caso hemos tenido pérdidas valoradas en miles de euros que no se van a poder cubrir, por lo que os pedimos que si tenéis dudas sobre poder ir al festival o no, os esperéis a devolver las entradas a finales de año".