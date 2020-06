Disculpas del edil de Hacienda de Crevillent a la hostelería

El concejal de Hacienda de Crevillent, Gregogio Díaz-Marta, se ha disculpado hoy a través de un comunicado con los hosteleros que ayer pusieron en marcha una campaña para protestar contra el plan de desescalada del gobierno para el sector. Hosteleros de Elche y Crevillent colgaron en sus negocios el cartel de "Se Traspasa" en señal de rechazo a un plan para el que dicen que no han contado con ellos, y con el que dicen que no podrán salir adelante. El edil crevillentino cargó en la redes sociales contra el colectivo por no priorizar la salud, en el grupo de Facebook "Crevillent El Meu Poble", aunque esta mañana ha matizado sus palabras y les ha pedido disculpas a través de este comunicado:

"Desde el inicio de la crisis originada por el Covid 19 se han ponderado dos opciones por parte de nuestro gobierno, por un lado poner en valor la economía del país como centro de cualquier decisión política, y, por otro, optar por la salud de las personas como prioridad a la propia economía, conociendo de antemano que se opte por una o por otras van a surgir voces discordantes y críticas.

El Gobierno ha optado por priorizar la salud de los ciudadanos y con ello confinar a la población exclusivamente con dicha finalidad. Sin embargo después de mes y medio de confinamiento y con la intención de volver a la normalidad paulatinamente, tanto de las propias personas como de todos los sectores económicos, se propone una tímida apertura gradual y el debate vuelve a plantearse entre los empresarios, que comprensiblemente desean una vuelta a la normalidad como lo queremos todos los ciudadanos, y los expertos sanitarios que prefieren una desescalada controlada para no volver atrás.

Pues bien con motivo de campaña iniciada por el sector hostelero de Elche se postula por la opción de apertura total, sin tener la seguridad de que nadie se vaya a contagiar, lo que implicaría una regresión en el avance conseguido con las medidas sanitarias adoptadas hasta la fecha.

Considerando que como ciudadano tenía derecho a mostrar mi opinión al respecto, dejando sentado que es solo una opinión personal y no la de mi grupo político ni la del gobierno municipal, sin pensar detenidamente que como responsable político en el Ayuntamiento de Crevillent nuestras opiniones personales tienen una repercusión social, y consciente de que mis palabras han sido totalmente desafortunadas y que ha molestado a los hoteleros de Crevillent, algo del todo comprensible, con esta nota les pido expresamente mis sinceras disculpas, pues lo único que quería manifestar es la prioridad de la salud de los ciudadanos.

Los empresarios de hostelería, al igual que otros sectores económicos, están sufriendo perdidas económicas y entiendo su deseo de volver a la actividad cuanto antes, y desde todas las Administraciones Públicas se están adoptando medidas para paliar dentro de lo posible la crisis económica derivada de la pandemia.

En este sentido el Ayuntamiento de Crevillent ha aplazado el pago de los impuestos y tasas, ademas de facilitar a todos los ciudadanos el fraccionamiento de sus impuestos y tasas. Para los autónomos y las pymes, estamos trabajando para aliviar los pagos del IBI, recogida de basuras, ocupación de la vía publica, tasas de mercadillos o actividades deportivas. Igualmente pretendemos establecer una serie de ayudas a todos los empresarios y emprendedores mas vulnerables que complementen las que puedan percibir de otras administraciones.

Mi interés como concejal y de todo el gobierno municipal en recuperar la economía es motivo de preocupación diaria, pero sin querer ser reiterativo, la salud de los ciudadanos es prioritaria.

Reitero mis disculpas a los hosteleros de Crevillent y comarca, pues en mis palabras solo me ha guiado la voluntad de asegurar que no haya contagios entre los clientes y un rebrote de la enfermedad".