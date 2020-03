Crevillent suspende las consultas y el quirófano en el Centro de Salud para dar prioridad a casos urgentes

Crevillent suspende la actividad programada en consultas, pruebas y quirófano del Centro de Salud para dar prioridad a los casos urgentes y no demorables. Estas son las medidas que ha anunciado el Ayuntamiento en base al estado de alarma por el COVID-19. Informan que os pacientes afectados por esta medida serán informados telefónicamente del estado de su cita o intervención. El equipo médico valorará cada cita de forma personalizada y atenderá todas las consultas en agenda por teléfono, pudiendo citar presencialmente al paciente en caso necesario por criterios clínicos e indican que las analíticas de control y derivaciones no urgentes no son necesarias.

El Consistorio y los responsables del Centro de Salud de Crevillent piden a la población que no acudan a las instalaciones sanitarias salvo extrema necesidad, con el objetivo de minimizar lo máximo posible las visitas presenciales por motivos de prevención frente al coronavirus. En caso de que tengan que acudir por fuerza mayor, tendrán que evitar hacerlo acompañados, salvo personas mayores y menores.

Rogamos a los pacientes jóvenes y con escasa sintomatología que se mantengan en su domicilio y utilicen el teléfono de información de Consellería: 900 300 555.