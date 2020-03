Cuarenta empresarios se rebelan contra el mal estado del polígono del Boch de Crevillent

El tripartito alega que la zona está sin recepcionar y advierte que se impondrán multas si carecen de gestor de residuos.

Unos cuarenta empresarios del polígono del Boch de Crevillent reclaman al Ayuntamiento que solucione los habituales problemas de limpieza que tiene la zona industrial y que se mejore la señalización y seguridad en el entorno. Entienden que la responsabilidad de mantener en orden la zona es de la Administración local. La versión del Consistorio es bien diferente, ya que desde el ejecutivo local alegan que este polígono lleva años sin recepcionarse y por lo tanto la competencia para realizar inversiones en la zona para asfaltar viales, por ejemplo, recae en los propios propietarios. Por ello, justifican que no pudieran solicitar ayudas al IVACE para mejorar el aspecto de este polígono, y la única manera de actuar, por tanto, sería de forma subsidiaria. Aún y así, desde el tripartito aseguran que dos barrenderos trabajan allí varios días por semana y que hasta en tres ocasiones han venido desde Fomento en los últimos meses a limpiar los márgenes de la N-340. Los empresarios aseguran, sin embargo, que la limpieza es más reducida de lo que sostiene el Consistorio.

Para reivindicar mejoras en el Boch, un nutrido grupo de representantes de varias firmas del polígono, la mayoría almacenes chinos, han decidido sumar apoyos y enviar recientemente decenas de escritos al Ayuntamiento pidiendo una solución al problema porque se sienten desatendidos, aunque desde hace un año vienen reclamando mejoras. Pedro Rodríguez, propietario de un restaurante en los márgenes de la nacional 340, en el polígono del Boch, ha empezado a movilizar al resto de empresarios de la zona para que se oigan las reivindicaciones del colectivo.

En estos escritos la mayoría inciden en el mal estado de los viales que comunican unas calles con otras, con aceras destrozadas y firmes llenos de baches y sin líneas de circulación, o sin indicativos de ceda el paso. Donde más inciden es en la limpieza. Aseveran que el problema parte de los pocos contenedores habilitados repartidos por el polígono y la ausencia de puntos de reciclaje, que genera una estampa desagradable en la zona. La tónica general en el polígono es ver todo tipo de residuos como cajas y plásticos apilados junto a los contenedores, ya que la capacidad de estos suele estar al límite. En el peor de los casos los restos se vuelan por el viento y van a parar a los márgenes de la carretera nacional o al barranco.

La concejalía de Servicios Públicos achaca el problema a un mal uso por parte de las empresas. Según la edil del área, Noemí Candela, hay negocios que están incumpliendo la ley estatal de gestión de residuos. Explica que gran parte de las empresas asentadas en el Boch no cuentan con este gestor autorizado y muchas optan por tirar embalajes de plástico, cartón y otros desechos junto a los contenedores. En este sentido, Candela apunta que no hay obligación de ampliar los contenedores porque los que el Ayuntamiento proporciona son recipientes RSU de asimilable urbano para uso exclusivo doméstico, es decir, para tirar desechos que no sean de índole industrial, como sí ocurre.

Por ello, el tripartito confirma a este diario que van a realizar una modificación de la reciente ordenanza de limpieza viaria y recogida de residuos para cuantificar las sanciones que podrían imponerse a quienes no cuenten con el sistema legal de gestión de los residuos. Hace ya unos meses el equipo de gobierno anunciaba que iniciarían rondas de contactos con los propietarios, en particular con los del Boch donde las deficiencias son más acuciantes, para explicarles la necesidad de incorporar este gestor de residuos.

Reunión



Precisamente la semana pasada varios ediles junto al alcalde, José Manuel Penalva, se reunieron con una decena de empresarios para concienciarles de la responsabilidad que tienen de mantener en orden el polígono. Desde el ejecutivo incidieron en que pondrán facilidades para que se adapten a la normativa y dispongan del asesoramiento de la Oficina de Gestión Industrial para que, por ejemplo, puedan optar a ayudas para financiar el gestor de residuos en las naves. Aún y así, los empresarios critican que desde hace años se han sentido olvidados. «Nos sorprende que nos digan que no está recepcionado desde hace 40 años después de que les hemos estado dando dinero tanto tiempo. Pagamos IBI e impuestos como de las basuras y el agua, y si están para cobrarnos unas tasas que no nos digan que no somos parte de Crevillent», señala Pedro Rodríguez. Lamentan, también, que tienen que poner de sus propios medios para iluminar las calles, ya que aseguran que tienen las farolas enganchadas a la red de sus negocios.