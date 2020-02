Crevillent organizará en agosto un certamen de cortos valencianos para atraer al turismo

El tripartito tumba las tres mociones de la oposición y sólo saca adelante la suya conjunta sobre el 8-M.

Crevillent contará con un concurso de cortos a nivel autonómico en agosto para potenciar la producción audiovisual y sobre todo para mejorar el ocio y que vengan turistas al municipio alfombrero en temporada baja. El pleno aprobó ayer por unanimidad las bases de este primer certamen que permitirá que se presenten trabajos de toda la Comunidad Valenciana como forma para diferenciarse de otros concursos del estilo, tal y como señalaba el edil de Cultura, Jesús Ruiz, que incidía en que este tipo de certámenes suelen ser a nivel local, provincial o dan el salto a nivel internacional, pero apenas hay a nivel regional. Las obras podrán presentarse en castellano y valenciano y el 7 de agosto se realizará la entrega de los dos premios, uno en metálico por parte del jurado profesional y otro por parte del público que vote. La Rambla del Castellar podría ser uno de los lugares donde se proyecten las obras, que complementarán al cine de verano. El PP propuso que se aumente la dotación de los premios y se busque una categoría de producciones realizadas en Crevillent.

Aunque todos los grupos coincidieron en que se trata de una buena iniciativa, desde la bancada de la oposición el PP y Vox afearon al tripartito que para sacar adelante este certamen se haya tenido que realizar una modificación de créditos de 700 euros para trasvasar de la partida destinada a la exposición Feriarte ese dinero para pagar el premio. Por casi una hora se abrió el debate sobre la forma de financiación. El ejecutivo local aseguró que esta modificación es urgente para que puedan iniciarse los trámites para optar a una subvención que cubra los gastos del premio y el edil de Cultura aseguró que Feriarte no correrá peligro porque para ese certamen tienen margen de tiempo para volver a aumentar la partida hasta que se celebre en enero de 2021. Entre otros puntos, en el pleno también se aprobó el nuevo plan local de quemas agrícolas ya que el gobierno autonómico pedía que se realizasen subsanaciones al plan que se aprobó en abril, según explicó la edil de Medio Ambiente, Estefanía Salina.

Propuestas



Durante el pleno no prosperó ninguna de las mociones que presentaron tanto Ciudadanos como Vox y PP, y la única que salió adelante fue la propuesta conjunta de los tres partidos socios de gobierno (PSOE, Compromís y l'Esquerra) en conmemoración del 8M. El único partido que no apoyó la moción fue Vox, mientras que desde el ejecutivo local reprocharon al PP que no se hubieran sumado a esta declaración, a pesar de apoyarla. El tripartito expuso que pretenden instar al Gobierno Central para que se acelere la ley de Igualdad con la que se reduzca la brecha social y salarial. En este punto la edil popular Laura Gomis tildó la moción del equipo de gobierno como «postureo político» y pusieron el caso de dos funcionarias que según los populares no han conseguido la reducción de jornada para conciliar el trabajo con la familia. El alcalde, José Manuel Penalva, reprochó las acusaciones y justificó que son injustas porque los criterios para realizar las reducciones las realizan técnicos. Aún y así señaló que han impulsado que esta conciliación entre en el acuerdo económico social. La propuesta de Cs para que se coloquen fuentes para perros a lo largo del municipio se descartó La edil de Compromís, Noemí Candela, acusó de «deslealtad política» y de «ponerse medallas» a la portavoz de la formación naranja, Lelia Laura Gomis porque desde el tripartito señalaron que ya han explicado en comisión a la edil de Cs que se estaba trabajando a nivel interno para incorporar este tipo de sistema para las mascotas, y que por ahora no hay informes sanitarios que validen estas fuentes. Desde el equipo de gobierno tumbaron la moción de Vox sobre la regulación de pasos de peatones y señalaron que se está actuando en puntos negros a través de partes de la Policía Local. Sobre la moción del PP para que el Consell reclame al Gobierno Central el adeudo por el IVA, desde el ejecutivo señalaron que ven innecesaria la moción porque el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya ha tomado medidas.

Reconocimiento a Francisco Navarro tras 37 años al frente de la Policía Local



La corporación reconoció ayer a Francisco Navarro, que durante cerca de 37 años ha sido Jefe de la Policía Local en Crevillent hasta que este mes se haya anunciado su jubilación. El pleno le concedió la medalla del Ayuntamiento tanto a él como al inspector, Juan Andrés Macià, que también se jubila tras casi cuatro décadas de carrera en el Consistorio. Al pleno acudieron de público algunos agentes del cuerpo y todos los grupos municipales alabaron la trayectoria de ambos funcionarios.