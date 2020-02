Cristina Segarra: «Santa Pola es el marco ideal para un libro de amor»

La autora explica los motivos que le llevan a escribir y narra cómo ha sido el camino hasta publicar su obra.

El libro que ha escrito se titula Por fin juntos, ¿qué puede contar sobre esta obra?

Me he basado en mi propia historia de amor, con el hombre que hoy es mi marido. No somos nosotros pero me inspiro en lo que nos ha sucedido. El libro habla del amor tóxico que viven los protagonistas y es doloroso. Hago reflexionar al lector sobre que el amor tóxico no vale la pena, que hay que dejarlo correr. La protagonista vuelve a por su primer amor. Los escenarios de la novela son de Santa Pola, principalmente el Club Náutico y los atardeceres en la playa.

¿Santa Pola es buen escenario para una novela romántica?

Sí, es el marco ideal con su faro, sus playas y sus rincones para esconderse y vivir el amor. No es que toda la novela sea un hecho real pero es lo que he vivido siempre en Santa Pola. He escrito desde pequeña -microrrelatos, poemas- y en 2017 fui madre. El amor tan grande que sentí por mi hijo fue lo que me animó a escribir Por fin juntos. El bebé fue la materialización de nuestro amor. No he parado hasta que he conseguido publicar el libro gracias a la editorial Circulo Rojo.

¿Es difícil el camino hasta que se publica un libro?

Envíe manuscritos a varias editoriales y pensaba que ninguna los iba a aceptar. Lo hicieron todas y ese hecho también me animó a escribir. Hay un proceso, un calentamiento de cabeza, sobre todo cuando no conoces cómo funciona este mundo. La clave es que acepten el manuscrito. Las editoriales me fueron pasando información y presupuestos y tuve la suerte de poder elegir con quién publicar. Me decanté por Círculo Rojo porque fue la que más fácil me lo puso.

¿Las redes sociales le han ayudado a llegar a los lectores?

Sí, me han ayudado muchísimo, principalmente, para darme a conocer. Estoy presente en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube y en todas las plataformas he vendido libros. Me he encontrado muy buenas personas en Instagram y Facebook que me han ayudado a promocionarme sin conocerme. Además, el libro se pueden adquirir en todas las librerías de Santa Pola y en tres de Elche. Estoy trabajando en su difusión y, sin las redes sociales, no podría conseguirla.

¿Tiene la intención de seguir escribiendo más libros?

Ya tengo en la cabeza una nueva historia y quiero empezar con ella pero la promoción no me deja. Ahora me tocan presentaciones, firmas y entrevistas. Estoy en ello aunque iré a tiro fijo a por mi próximo libro, no voy a parar hasta que lo escriba. Por fin juntos está gustando y eso me motiva. La respuesta está siendo muy positiva para ser una autora desconocida y tratarse de mi primera novela. No me esperaba contar con tanto apoyo.