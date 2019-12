El PP critica que se promocione el concurso de escaparates a tres días de cerrar las inscripciones

El PP de Crevillent critica que el equipo de gobierno haya anunciado el concurso de escaparates navideños con sólo tres días de margen antes de finalizar el plazo de inscripción, y que hasta mañana no se aprueben las bases en la comisión de Economía Sostenible, a pesar de que esta semana ya se hayan impreso en folletos y se hayan repartido. La edil popular, Laura Gomis, lamenta que se haya informado a los comerciantes con pocos días de antelación de la organización del certamen, que ya cuenta con 14 años de trayectoria, porque el objetivo «es incentivar a los comercios locales a decorar y ambientar sus establecimientos durante el mes de diciembre y la primera semana de enero y han sido numerosos los comerciantes que durante las últimas semanas han preguntado si había o no concurso este año», por lo que desde este grupo de la la oposición piden más previsión a la hora de promocionar certámenes como este para asegurar la participación, informando a partir de noviembre o principios de diciembre. Aún y así, desde el PP indican que la asociación de comerciantes de Crevillent (ACEC) sí ha difundido hace unos días por sus redes sociales que se celebrará el concurso, aunque los populares critican que además de los asociados del colectivo, hay otro nutrido grupo de comercios del núcleo urbano y las pedanías, así como los comerciantes del Mercado de Abastos,que no tienen esa información. En este sentido, desde la Concejalía de Comercio no han querido hacer ninguna declaración sobre la crítica de los populares.