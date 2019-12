Crevillent destinará más de 120.000 euros para arreglar los baches de cinco caminos rurales

Plan para mejorar la seguridad de los caminos rurales en Crevillent. El Ayuntamiento ha sacado a licitación este mes las obras de reasfaltado de cinco veredas que conducen a zonas residenciales en entornos de sierra para facilitar la accesibilidad de los residentes. El precio estimado del contrato es de 120.000 euros, las obras durarían un mes y hasta el 30 de diciembre las empresas podrán presentar su oferta. Los caminos en los que se actuará serán el de San Antonio de la Florida, el camino de los Fossos en la partida que lleva su mismo nombre, así como el camino Remar en la partida del Castillo Viejo o una vereda en la partida Monje.

Casi la totalidad de la inversión se destinará a asfaltar los caminos, fresar la zona y colocar capas de rodadura, ya que presentan un mal estado al contar con baches por el paso del tiempo e incluso hay vegetación que invade estos viales y dificulta la circulación de los conductores que quieren llegar a sus residencias. Algo más de 1.000 euros de ese montante irán, sin embargo, para dotar a la zona de nueva señalización vertical y horizontal con la que pueda mejorarse la seguridad en el entorno, ya que los viales suelen ser estrechos. Según se desprende del pliego técnico, los terrenos sobre los que se actuará están clasificados tando como suelo no urbanizable común de usos mixtos, suelo urbanizable R-9 y suelo no urbanizable protegido del medio natural, aunque se ha determinado que estas actuaciones son válidas con los usos establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Crevillent. Por otro lado, no se plantea expropiar terrenos para estas actuaciones ya que la totalidad del espacio destinado a viales está cedido o es de dominio público.