Polémica mención al Mérito Civil

El equipo de gobierno saca adelante la condecoración, que se suma a la de los voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil.

El Ayuntamiento de Crevillent ha aprobado en pleno extraordinario los reconocimientos al Mérito Civil que se darán hoy en un acto organizado por el día de la Constitución. Se entregarán estas distinciones a Rubén López de Quero como jefe de Operaciones de Emergencias de Cruz Roja durante la DANA de septiembre en Crevillent, así como al Jefe de Equipo de Protección Civil, José Luis Mas Quesada. Seguido de ambas distinciones, que por tradición se entregan a ambas entidades, el centro del debate se mantuvo ayer en el tercer galardón que hoy se estrena y que ha sido elegido por colectivos ajenos al Consistorio. En este caso, la asociación l'Ateneu Popular propuso a Manuel Hervás Cerdá, cooperante crevillentino de la ONG Open Arms, encargada de rescatar a personas migrantes que intentan llegar a las costas europeas.

A pesar de que hubo apoyo unánime en los dos primeros reconocimientos, el PP se abstuvo en la tercera propuesta y la tachó de «sectaria» mientras que Vox se opuso directamente a que se condecore hoy a este crevillentino que ha ejercido como patrón y socorrista acuático vinculado al Open Arms y a Cruz Roja en los últimos años. Desde Vox votaron en contra al dudar de los fines humanitarios de la citada ONG y de las actuaciones que están realizando, siguiendo el posicionamiento del partido a escala nacional, que incluso ya presentó este verano una denuncia contra el buque humanitario acusándoles de haber puesto en peligro la vida de los náufragos rescatados. Por otro lado, desde el PP se abstuvieron ayer de que este cooperante del Open Arms forme parte de los méritos civiles otorgados por el Ayuntamiento y no por la labor humanitaria que desarrolla, si no que cargaron contra el ejecutivo local por tener «intereses partidistas». Critican que el tripartito no ha dado audiencia a colectivos locales para proponer al tercer aspirante al mérito civil y que, por tanto, sólo ha sido la asociación l'Ateneu Popular«afín a la izquierda, la única que ha propuesto a un voluntario crevillentino que participó en ayuda humanitaria en el Open Arms».

Critican, además, que este cooperante fue integrante en las pasadas elecciones de la lista electoral de l' Esquerra, socia de gobierno por lo que denuncian que «se haya utilizado para premiar y resaltar ideales políticos, devaluando la verdadera esencia y espíritu con que se crearon estas menciones», según Miguel Ángel Sánchez, portavoz del PP.

Sin embargo, en base a las alusiones, desde esta formación política tildan las acusaciones de los populares de «hipócritas» y señalan que nunca se ha votado en contra de los candidatos al mérito civil porque se elige a una persona por encima de pertenecer a partidos». Josep Candela, edil de l'Esquerra, recuerda que en pasados mandatos también se entregó esta distinción a personas afines al PP y que nunca hubo oposición porque primaba la función que desempeñaban dentro de ambas entidades, indica. Aún y así la abstención se ha producido en otras ocasiones, ya que por ejemplo l'Esquerra se abstuvo en 2015 para designar estos méritos, según muestra el acta del pleno del 28 de septiembre.





Reglamento

En cuanto a que sólo se haya presentado una propuesta de una sola asociación, desde l'Esquerra alegan que las modificaciones del reglamento de Honores y Distinciones que incluyen esta tercera figura sólo llevan unos meses en vigor y que por tanto no han podido llegar a tantos colectivos, por lo que esperan que para 2020 haya más candidaturas. Aún y así, consideran que el proceso es más participativo y abierto que en otros mandatos porque su grupo presentó en la oposición una moción para que los méritos no se limitasen a Cruz Roja y Protección Civil.





Homenaje a la primera corporación democrática

El Ayuntamiento celebrará hoy a las 11.30 horas en la Casa de Cultura y antes de la entrega de galardones por el mérito civil un acto institucional por el Día de la Constitución para dar protagonismo a la primera corporación municipal en Democracia. Al evento están invitados los miembros de la primera corporación, así como familiares de las personas fallecidas, mientras que intervendrá el primer alcalde democrático de Crevillent, Emili Muñoz, y el actual primer edil, José Manuel Penalva. El Consistorio entregará además un detalle con el acta de constitución y una medalla que conmemora el 40 aniversario de los Ayuntamientos democráticos. Sobre esta cita, el PP reprocha que el ejecutivo local sólo haya avisado con dos días de antelación sobre el acto y que no lo hayan hecho por la vía oficial como es la junta de portavoces, según los populares.

Al final se entregarán los reconocimientos al mérito civil y se premiará la labor de todos los voluntarios que colaboraron en la reciente emergencia provocada a causa de la DANA.