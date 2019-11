El PP rechaza las acusaciones del edil de Obras sobre la falta de inversión de 20 años en Arbrets y avenida de Madrid

El grupo popular en Crevillent lamentó ayer la falta de información de las obras de Arbrets y Avenida de Madrid, asegurando que «se suman a las realizadas por el anterior equipo de gobierno, siendo falso, como dice el edil de Obras, la falta de inversión en estas zonas 20 años». El edil Alfredo Mas explicó que «sorprende que este proyecto, en sus detalles, no haya pasado previamente por la Comisión de Obras, dónde sólo se adelantó que habría alguna actuación en la zona Arbrets, sin concretar , ni hacer referencia a la intervención en la Avenida de Madrid. Es más, nos parece, aún estando de acuerdo con las actuaciones de arreglo de calles que tanto criticaba Compromís al PP, diciendo que sólo sabíamos poner hormigón y asfalto, que ahora estén haciendo de este proyecto una gran propaganda, sin que ni siquiera sepamos su coste, porque en la comisión tampoco se ha informado». Por su parte, el edil de Obras, Marcelino Giménez, negó todas las acusaciones, «el proyecto es nuestro, las ideas son nuestras y el PP no hizo nada, lo reiteramos. Por no haber no hay ni rampas ni accesibilidad» y anunció que la semana próxima empiezan los trabajos en varias calles.