Un pliego de la basura incierto

La oposición desconoce el rumbo que tomará el servicio.

Santa Pola lleva más de un año sin contrato de la recogida de basuras, limpieza viaria y playas en el municipio. A pesar de que en 2018 se firmó una prórroga por nueve meses con Urbaser para preparar el nuevo pliego, el plazo expiró y el anterior gobierno formado por PSOE, Compromís, Podemos e Izquierda Unida no lograron prepararlo antes de acabar el mandato, aludiendo a la falta de personal técnico, a pesar de que insistieron en varias ocasiones en que estaba muy «avanzado» y que se lograría una mejora considerable en la limpieza del municipio al abarcar más sectores.

A un mes de que acabe el año, se están pagando más de tres millones de euros anuales fuera de contrato y el nuevo equipo de gobierno, del PP, ha tomado las riendas de lo que será la próxima contrata. Tienen claro que no mantendrán el borrador sobre el que trabajaba el anterior ejecutivo, sino que realizarán modificaciones e inclusiones. Aún así, cinco meses después de la investidura, el pliego sigue en el aire y todavía no hay definida una partida presupuestaria para cubrir el nuevo servicio «porque mientras no se valore lo que se va a hacer no se puede subir el montante», señalaba ayer la alcaldesa, Loreto Serrano.

La primera edil indica que será un pliego modernizado y que por ello están manteniendo reuniones con empresas para averiguar qué nuevas tecnologías incorporan que podrían ser útiles y viables para Santa Pola. Por ello, están visitando otros municipios para conocer qué es lo que funciona. Desde el ejecutivo plantean que el contrato también incorpore la gestión del ecoparque así como un punto limpio en Gran Alacant y acabar con los problemas asociados a la zona de acopio de posidonia en el varadero de Vatasa, donde se vierten todas las algas que se recogen de las playas y que terminan formando enormes montones de estos restos que generan una imagen antiestética, según han denunciado en varias ocasiones tanto residentes como profesionales del sector turístico y náutico.

Sin información



Desde la oposición critican que durante estos cinco meses de gestión del PP no tienen conocimiento de ningún movimiento sobre el pliego de las basuras. En Compromís señalan que les dieron un pliego «prácticamente hecho» y que desde que les pasaron toda la información el equipo de gobierno no les ha solicitado ni han tenido oportunidad de realizar nuevas aportaciones, por lo que reprochan que el ejecutivo no haya abierto un periodo de consultas públicas a los partidos para hacer más aportaciones y que desconocen, por tanto, qué modificaciones están planteando. Desde la coalición reseñan que el pliego que ellos prepararon era «sencillo» para resolver las deficiencias actuales y que se basaba sobre todo en aumentar la frecuencia de limpieza y recogida de basura, incluir nuevo mobiliario o implementar un ecoparque móvil, adaptando las necesidades a la actualidad, teniendo en cuenta que el contrato vigente es del año 2006.

Explican, además, que están dando un margen de tiempo a los populares pero lamentan que llegue el verano y el nuevo servicio siga sin entrar en vigor «porque los trámites de contratación mínimo son seis meses». Desde el PSOE reiteran la posición de Compromís y también desconocen el giro que tomará la contrata. Señalan que con su gestión ya contemplaban una mejora en la flota de vehículos y en mobiliario, además de aumentar la frecuencia de recogida en Gran Alacant.

Propuestas



Ciudadanos sí ha presentado sugerencias este mandato a la futura contrata. Remitieron un escrito de entrada esta semana en el Ayuntamiento recogiendo reivindicaciones vecinales. Plantean que se incorpore un sistema de detectores inteligentes en los contenedores que proporcionen datos para optimizar recursos y mejorar el servicio notificando a los camiones sobre cuándo es el momento adecuado para retirar los desechos, por lo que creen que se reducirían los costes, según la formación. También proponen que se adapte la recogida de basura por estaciones en zonas de segundas residencias y que los contenedores sean accesibles para personas con movilidad reducida o de avanzada edad. Otra de las ideas que han dejado por escrito es que se cambien los contenedores de superficie por otros soterrados en puntos como el consultorio médico de Gran Alacant o junto al Life Resort, o que haya un punto limpio móvil que recorra el barrio santapolero. Aún y así, desde Cs también reiteran que el equipo de gobierno no les ha adelantado nada sobre las gestiones que están tomando. En cuanto a Vox, este diario ha intentado contactar, sin éxito, con su portavoz, para conocer si realizarán aportaciones.