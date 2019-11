Cruce de acusaciones entre el PP y el tripartito tras la pérdida de 39.000 m2 en El Pinar

Días después de que el Ayuntamiento de Crevillent diese a conocer el fallo del Juzgado de Primera Instancia 3 de Elche por el que el Consistorio perdería más de 39.000 metros cuadrados de una parcela en el sector de El Pinar, los cruces de acusaciones entre el ejecutivo local y el exalcalde del PP, César Asencio, no se han hecho esperar. El edil de Urbanismo, Manuel Penalva, ha vuelto a acusar a los populares de haber dejado perder este área porque no reunieron las pruebas suficientes en la demanda que presentaron en 2015 contra la promotora del sector, ya que desde el Ayuntamiento argumentaban que la titularidad era pública.

En respuesta, el exalcalde y ahora portavoz adjunto del PP, Asencio, se defiende aclarando que había indefiniciones en la documentación antigua y como no había una exacta delimitación de la finca al no existir un deslinde definitivo el juzgado no ha estimado la demanda. Por ello los populares critican que ahora el gobierno, antes oposición, les acuse de no haber sido rigurosos con la documentación porque entienden que presentaron la que tenían a su alcance en la demanda y «si no lo hubiésemos hecho se nos hubiera acusado de favoritismo y de corrupción por regalar terrenos públicos a un promotor».

Penalva critica además la «herencia recibida» por contar con una zona residencial junto a un polígono porque ahora los vecinos se quejan de malas olores y el PP les reprocha que el mismo caso ocurrió «cuando los gobiernos de izquierdas impulsaron el I-4 junto al barrio vecinal de Ronda Sur».