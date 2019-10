Santa Pola registra 17 especies invasoras en el litoral en los últimos años y el 24% son venenosas

El litoral de Santa Pola ha registrado en los últimos años 17 especies invasoras del trópico, de las cuáles un 24% son venosas como el conocido pez conejo (Siganus Luridus) o el pez globo (Lagocephalus sceleratus). La llegada de estos animales a las costas de la villa marinera, al igual que está ocurriendo en buena parte del Mediterráneo, se deben no sólo a factores ecológicos naturales como las corrientes, si no también a factores humanos que han alterado el equilibrio, como podría ser la apertura del Canal de Suez, que favoreció la entrada de especies del Mar Rojo y del Océano Índico al Mediterráneo o el cambio global debido al aumento de concentración de CO2 en la atmósfera. Desde el Centro de Investigación Marina de Santa Pola (Cimar), dependiente de la Universidad de Alicante, señalan, además, que «el tráfico de embarcaciones deportivas y profesionales con grandes buques hacen que muchas especies pegadas en los propios cascos puedan ir pasando a los puertos de entrada, y el Mediterráneo se está tropicalizando y facilita la entrada de especies cálidas», asegura el biólogo marino Andrés Izquierdo.

Así las cosas, desde el gabinete científico de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola señalan que han detectado que en los últimos 5 años está aumentando la presencia de ciertas especies, y aproximadamente crece anualmente un 20% la probabilidad de hallar más.

Aún y así, indican los expertos que no hay registros oficiales del total de peces no autóctonos hallados, ya que son los arrieros quiénes detectan los ejemplares en alta mar y la mayoría son devueltos de nuevo, ya muertos tras el arrastre en muchos casos, porque muchas de ellas no pueden entrar en el circuito ya que se desconoce si sería positivo para el consumo, excepto algunos de ellos como el cangrejo azul, que sí se pesca en grandes cantidades porque tiene buen precio en lonja y se vende. Esta especie, según indican desde el Cimar, está afectando sobre todo en Guardamar, cerca de la desembocadura del Segura, a la pesquería de langostino por tratarse de un cangrejo grande y voraz. Además, este colectivo investigador tiene abierto un proyecto con el gobierno autonómico para tratar su evolución en la Comunidad Valenciana.

Efectos

Aún y así, todavía no hay conclusiones claras sobre los efectos que puedan ocasionar a medio o largo plazo para la fauna y flora marina, y si habrá especies locales que se verán desplazadas por esta migración, Aún y así, sí que se han estudiado algunos comportamientos de ejemplares como los peces conejo, que incrementan la presión hervíbora sobre las algas y pueden provocar cambios en el paisaje submarino y en su funcionamiento. Este efecto también lo producen los erizos mediterráneos, explican, cuando, en situaciones de sobrepesca, están libres de depredadores y aumentan mucho su población. Otros venenosos como el pez araña llevan años instalados en la villa marinera y han afectado al ser humano, en las playas, ya que durante el verano se registran unas 200 asistencias por picaduras. Desde el departamento científico de la Cofradía reseñan que el objetivo que tiene el sector pesquero es el de acostumbrarse a ciertas especies que llegan a diferentes ritmos, algunas de las cuáles ya se quedarán «y tenemos que ir aprendiendo cómo gestionarlas y sacarles el máximo aprovechamiento posible», explica Just Baile, biólogo marino y asesor científico. Asimismo, el reto estará en invertir tiempo y recursos, mientras que atribuye que la pesca será uno de los mecanismos de control que pongan freno a la expansión incontrolada de las poblaciones de estas especies.

Estricto control para la seguridad alimentaria

La Cofradía de Pescadores de Santa Pola es la única de la Comunidad que hasta el momento cuenta con un gabinete científico debido a la gran fluctuación de embarcaciones. Desde este departamento se elaboran análisis sobre el estado de las poblaciones explotadas, sobre eficiencia empresarial de la pesca y se hacen propuestas de gestión en el futuro para explotar las especies de manera sostenible con planes como las vedas espacio temporales.