María, Pepa y Gemma García Maciá: «Nos dimos cuenta de que un espectáculo con tres sopranos hermanas llama la atención»

Por primera vez ofrecerán conciertos fuera de España como UnBelDí, grupo que nació en 2016 para aunar la fuerza musical de las tres hermanas.

P¿Cómo surgió esta oportunidad de mostrar la lírica fuera del país?

R Teníamos contactos en Dinamarca desde hace más de diez años porque asistíamos allí a masterclass con cantantes internacionales de alto nivel y hemos ido a formarnos allí en varias ocasiones. A raíz de esos cursos empezaron unas relaciones y unos contactos, pero es la primera vez que salimos de España las tres juntas. La acogida estamos seguras que será calurosa porque el concierto es muy atractivo para que guste, que sea entretenido.

P El concepto de tres sopranos hermanas juntas en un espectáculo no está muy visto, ¿es una baza?

R Las tres hermanas cantamos juntas desde que nacimos de una forma natural y hace unos años decidimos juntarnos de forma profesional. El mundo está lleno de sopranos que cantan bien, pero tres sopranos juntas y que sean hermanas llama mucho más la atención. Como ha ocurrido en Dinamarca, donde vieron nuestros vídeos y nos contactaron.

P Los conciertos serán hoy y mañana, 24 y 25 de octubre, en el Musikteater de Thisted, al norte de Dinamarca, así como en una iglesia.¿Qué sorpresas tienen guardadas en el repertorio?

R Nos demandaban zarzuela, ópera y español. Con «My favourite songs», que hace referencia a nuestras piezas preferidas, los conciertos estarán diferenciados en dos fases. Traemos una primera parte de Broadway en inglés donde interpretaremos canciones como Moon River de Desayuno con diamantes; Somewhere over the rainbow de El Mago de Oz o música del trío de Webber, entre otras. En la segunda parte cantaremos romanzas de zarzuela, dúos y arias de ópera, además de canciones de Lorca, que musicalmente son muy españolas.

P ¿Cómo empatizarán con el público danés?

R Hemos elegido también una canción típica danesa del compositor Carl Nielsen que hemos preparado a tres voces. Se la queremos regalar después del concierto, así como una romanza de zarzuela, que sea algo de ellos, aunque sabemos que es complicado porque es una lengua con la que no nos identificamos, pero está el reto de enfrentarse a ello.

P ¿Entraréis en todo momento en escena las tres sopranos juntas?

R Alternaremos para que sea más ameno para el público, aunque cantamos mucho las tres juntas y habrá dúos. Nos acompaña, además, el pianista crevillentino José Alberto Aznar Asencio.

P¿Confían en que estos conciertos les abrirán más puertas?

R Nos gustaría que este tipo de concierto pueda moverse por más sitios. Esperamos que sí, es lo que deseamos e intentaremos que así sea, pero no sabemos.

P¿Tienen más actuaciones programadas próximamente?

R Individualmente sí que tenemos más a largo plazo, pero como grupo vamos sobre la marcha.

P ¿Es complicado hacerse un hueco en el mundo de la lírica?

R En esta profesión hay mucha competencia. Para las mujeres es mucho más difícil, es como para las bailarinas de clásico, somos muchas y la gente lo hace muy bien. Además, la formación es bestial porque es una carrera muy exigente. Luego es muy complicado, ya que los teatros te abren las puertas si estás en las agencias, pero hay otra vía porque hay muchos teatros en todo el mundo que se abren a nosotras, pero tienes que mover el espectáculo porque no tienes a nadie que llame por ti, eres tu propio manager.

P «Un bel dí vedremo» es una de las obras maestras de Puccini que eminencias de la ópera como Maria Callas difundieron por el mundo. ¿Por qué este nombre para el grupo?

R Nuestra madre también cantaba y aunque no se dedicaba profesionalmente fue solista de la Coral Crevillentina y ya cantaba ese aria. Era una forma de hacerle un homenaje porque cuando éramos pequeñas nos dormía tarareando esa ópera que cantaba en conciertos.

P Desde niñas se han formado en Crevillent hasta ser referentes. ¿Consideran que existe relevo coral en el municipio?

R Hasta hace poco pensábamos que éramos la última generación, hubo momentos de declive porque cuando éramos pequeñas todas asistían a los coros. Después parecía que el canto coral se iba a perder pero desde que se creó la Federación de Coros y la Escolanía hay mucha gente interesada en aprender a cantar bien. Creemos que volverán a surgir voces. Aún y así, en Crevillent hay un problema porque como se canta bien desde que se nace,ya que tenemos esa facilidad de voces especiales, la gente es reacia a formarse en el canto, creen que no hace falta y es curioso que en mis clases de canto (habla Pepa) todos los alumnos son de fuera.