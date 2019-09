Vicente González Pérez: «No concebimos el paisaje sin Vatasa porque forma parte de nuestro ADN»

El 13 de septiembre un grupo de vecinos de Santa Pola decidieron sumar fuerzas y constituir la plataforma ciudadana «Salvem Vatasa» para apoyar un proyecto de futuro en el antiguo astillero. Por ahora han reunido más de 300 firmas.

P ¿Qué ha tenido que pasar para crear esta plataforma ciudadana?

R La idea de transformar Vatasa en un centro cultural, de ocio o deportivo nos viene rondando a la población de Santa Pola desde hace muchos años. No decidimos hacer nada hasta que llega a nuestro conocimiento que sale a licitación la demolición de las naves y la posible recuperación de lo que se le ganó al mar en su día. Entendemos que tendría un coste elevadísimo, además de que nos consta que en ese espacio se han utilizado durante décadas pinturas a base de plomo, gasoil...y al remover todo aquello irían contaminantes al mar.

P ¿Qué les parece que Costas haya reaccionado a la presión del Ayuntamiento para paralizar la demolición?

R Han sabido reaccionar a tiempo y es bueno porque tenemos un espacio para explicar sin prisas ni presiones, porque no estamos para perder espacios que tienen casi 100 años con un volumen y edificación, es anacrónico por no decir una aberración porque Santa Pola tiene muchas necesidades en torno al mar y en el plan general, informado por Conselleria favorablemente, se incluye a Vatasa para darle un destino muy distinto al de la demolición, por lo que es momento de que se oiga la voz de Santa Pola y sus visitantes.

P Han reunido más de 300 firmas en Change.org y físicamente para salvar Vatasa y reivindicar un plan de futuro. ¿Qué papel tendrán?

R Queremos expresar nuestras ideas y estar junto al Ayuntamiento para remitirlas. Somos un grupo de personas con diversidad de ideas políticas, edad y profesiones, desde asesores inmobiliarios hasta personas del sector náutico o ingenieros en diseño. Nuestra finalidad no es sospechosa porque sólo queremos reivindicar que no se demuela una cosa que forma parte del ADN de Santa Pola, ya que no concebimos el paisaje sin Vatasa. Creemos que recuperar una pequeña cala es una locura, un dispendio y una falacia porque allí nunca ha habido playas. Nos apena que en otros sitios aparece algo y se recupera la memoria histórica, y aquí lo tenemos y queremos pegarle una patada y que se olvide después, por lo que debería hacerse una rehabilitación para transformar el espacio en un centro tremendo y en un enclave estratégico. Creemos que las comisiones de trabajo pueden retomarse porque los contactos estan ahí.

P ¿Qué proyecto plantean?

R En el varadero acabó la concesión y se cerró pero tiene todo lo esencial para que pueda seguir funcionando como varadero como piscina, rampa de varada... eso lo desarrollaría una iniciativa privada. Pero después está el interés de las universidades desde los estudios marinos y estudios de materiales y formación para la construcción de embarcaciones de nuevas tecnologías. Debería haber un espacio para homenajear y enseñar lo que ha sido la actividad industrial y artesanal en la construcción de barcos. Vistas las experiencias en otros sitios hay posible una simbiosis entre la iniciativa pública y privada, cabe la sinergia de las iniciativas. El camino es hacer que todos sumen y desarrollen su parcela, y ese capital creemos que costaría menos que derrumbarlo todo.