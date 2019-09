El camping de El Marjal sufre inundaciones y Cruz Roja tiene que montar otro albergue en Crevillent

El nivel de emergencia 1 sigue activado en Crevillent. El camping de El Marjal también ha sufrido inundaciones a consecuencia del desbodamiento del Segura. Fue ayer a última hora cuando las patrullas que están desplegadas en el operativo alertaban de la subida del nivel del agua hacia el camping y ante el peligro de inundación, ya que comenzó por fases a anegarse el recinto, tanto el operativo municipal como la dirección del camping decidieron evacuar a más de 1.000 personas. De todos los usuarios, 206 han pasado la noche en un segundo campamento habilitado en el pabellón Félix Candela del municipio alfombrero. La mayoría eran extranjeros y por lo tanto no tenían casas de familiares donde hospedarse, según fuentes municipales, mientras que el resto desalojó el camping y se marchó con sus vehículos o hicieron noche en las inmediaciones del pabellón municipal.

Desde la dirección del prestigioso camping también explican que algunas personas quisieron ser realojadas en las instalaciones del Marjal de Guardamar, que no está afectado por las inundaciones. Señalan, además, que la evacuación se ha realizado de manera preventiva porque no había en ningún momento peligro para los campistas más que el de seguir los protocolos de seguridad establecidos.





Desde el Consistorio indican que se ha atendido in situ la evolución tranquilizando a los campistas, gestionando la posible evacuación y toma de decisiones. El concejal de Obras ordenó acopio de más material como sacos terreros para ir conteniendo la subida y coordinar la parte técnica del operativo. Por la tarde, antes de que se vieran más afectadas partes del camping, llegó una unidad de bomberos y se determinó que se reubicaran a los hospedados en la parte más alta del camping donde no hubiese inundaciones.

Fue ya al caer la medianoche cuando empezaron a verse afectadas más partes del establecimiento y se decidió, por tanto, por parte del operativo local iniciar la evacuación de manera preventiva, no existiendo mayor riesgo que el de seguir protocolos de seguridad de manera escalonada coordinadamente con los servicios del camping, según fuentes municipales.



Recomendaciones

El Ayuntamiento ruega a la población que no acudan al lugar para dejar las vías de evacuación despejadas ya que el puesto de mando mantiene el control de la situación y cualquier necesidad de ayuda sería oficialmente comunicada.

El nivel de emergencias 1 sigue activo en las pedanías crevillentinas y se ha recomendado a los vecinos de Las Casicas no dormir en la pedanía ya que los accesos están inundados y se necesita de coches adaptados para llegar. En otras pedanías como San Felipe Neri el nivel de agua no representa riesgo y en otras como El Realengo no existe peligro.

En el albergue instalado en Abrets siguen 46 personas realojadas que han podido participar en actividades culturales que se desarrollaban hoy en el pueblo, ya que por ahora no pueden volver a sus casas.