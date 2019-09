El PP dice que el contrato de desratización venció con el tripartito en el gobierno

El Grupo Municipal Popular ha emitido un comunicado para «aclarar que la finalización del contrato de desinsectación y desratización no ha supuesto en ningún momento que no se esté prestando el servicio en Crevillent, dado que está prorrogado de hecho mientras se licita de nuevo». El concejal del PP César Augusto Asencio ha querido transmitir «un mensaje de tranquilidad a los vecinos, ante la denuncia de posibles focos de roedores , ya que se trata de hechos aislados que no se vinculan a la falta de tratamiento».

Por la experiencia en campañas anteriores realizadas de desinsectación y desratización, «se recuerda a la población que durante la aplicación de los biocidas por la limpieza en la red de alcantarillado que haya podido efectuar la empresa , se puede incrementar la presencia de cucarachas o roedores en el exterior de los mismos al salir de las conducciones».

Frente a las declaraciones de la concejal del tripartito, la socialista Gema Candelaria Asencio, en las que «parece que el anterior gobierno del PP dejó sin contrato de desratización al Ayuntamiento, desde el Partido Popular se matiza que hay contrato de desratización porque está prorrogado el servicio y que en momentos puntuales se ha podido constatar la aparición de roedores, como ocurre con los focos de mosquitos en momentos determinados, principalmente el verano, pero que no es consecuencia de la falta de servicio». De hecho, la propia concejal de Sanidad «reconoce que la empresa está haciendo las comprobaciones oportunas y se está efectuando el seguimiento del servicio para mantener limpio el municipio», asegura el edil.

Asencio ha indicado que la «segunda prórroga del contrato aún estaba vigente el 26 de mayo, encontrándose en funciones el gobierno del PP y a partir de esa fecha no tenía posibilidad de iniciar ningún expediente. El contrato venció después, el 9 de julio con el nuevo gobierno del tripartito aún constituyéndose, por lo que tampoco se pudo impulsar el nuevo expediente».

Según el edil popular, desde el PP se apoyará que salga a concurso, estudiando las nuevas medidas y métodos que se quieren incorporar en el pliego para modernizar la prevención y la erradicación de plagas.

Al margen de la actuación de la empresa contratada por el Ayuntamiento, desde el PP se recuerda que las comunidades de vecinos y los particulares deben intensificar las medidas de prevención, limpieza e higiene en las casas, edificios, zonas ajardinadas y comunicar si detectan algún foco puntual para una rápida intervención».