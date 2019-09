Santa Pola concluye la fumigación contra los mosquitos que se inició tras las lluvias

La edil de Sanidad de Santa Pola, Gela Roche, explicó ayer los trabajos de fumigación que están realizando desde su área, desde el pasado 28 de agosto, cuando la empresa de control de plagas de la localidad comenzó a barrer el término municipal ante las quejas de los vecinos por la proliferación de las plagas por toda la localidad, especialmente en la zona de las salinas, las playas y el Clot de Galvany. Con estas declaraciones la concejal también quiso responder su homónima en la Corporación ilicitana, Mariola Galiana, quien el pasado lunes señaló que había tratado de ponerse en contacto con Roche para coordinar una actuación conjunta en las zonas colindantes entre Elche y Santa Pola, pero no había podido dar con ella porque la localidad estaba en Fiestas.

«No quiero polemizar ni abrir guerras con nadie, pero sí debemos aclarar que nosotros empezamos a trabajar ya la semana pasada, cuando tuvimos constancia de las quejas por los mosquitos surgidos tras las últimas lluvias. Estamos de fiesta, sí, pero eso no significa que no esté trabajando, que lo estoy. La concejal me llamó el lunes a última hora, y yo le devolví la llamada el martes por la mañana. De hecho, estuvimos hablando y gracias a eso el mismo martes por la noche realizamos esas acciones conjuntas en el Clot de Galvany», se defendió la concejal santapolera.

La edil insistió en «no querer polemizar con nadie, pero no podemos consentir que se diga que no hemos hecha nada o que por estar de fiesta no estamos haciendo nuestro trabajo», insistió.

El Ayuntamiento de Santa Pola informó ya el pasado viernes de las acciones que se estaban llevando a cabo en el municipio para frenar la plaga, con vídeos de la fumigadora trabajando en una zona de la ciudad. Lo cierto es que la problemática de la proliferación de estos insectos ha tenido a los vecinos de Santa Pola, Elche y zonas de alrededores en vilo, por las intensas picaduras. En Arenales del Sol, zona cercana al Clot de Galvany y que linda con Santa Pola, las farmacias vieron cómo se agotaba su stock de repelentes y productos para paliar el picor, e incluso se registraron atenciones en Urgencias por picaduras en centros de salud y hospitales.