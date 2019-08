Un verano más sin zona azul

La oposición aprueba el servicio si es «consensuado y sin afán recaudatorio».

A sólo unos días de que termine el mes de máxima afluencia en Santa Pola, la villa marinera sigue sin zona azul a pesar de que es una demanda de varios colectivos del municipio, como los comerciantes del Mercado de Abastos y ciertos hosteleros, que confían en que el aparcamiento regulado traerá más facilidades para que los clientes accedan a los establecimientos. Ha pasado ya un año desde que la Universidad de Alicante (UA) diseñase el estudio de ordenación y regulación de aparcamiento y desde entonces no ha vuelto a abrirse el debate sobre cómo debería ser el servicio.

El nuevo equipo de gobierno tampoco ha tomado como prioridad esta cuestión, ya que insisten en que antes tiene que resolverse el plan de ajuste que se está llevando a cabo para cuadrar las cuentas del Consistorio. Aún y así, los populares apuntan que a partir de septiembre retomarán el proyecto de zona azul en el que avanzan que tendrán en cuenta las demandas de los distintos sectores y que se consensuará con el resto de grupos.

En el estudio realizado por la UA, encargado por el anterior cuatripartito, se marcaban unas 1.200 plazas de aparcamiento repartidas por el puerto comercial, este y oeste de la zona centro, Playa Lisa, Gran Playa y la Avenida de Santiago Bernabéu, además de cerca de 600 plazas para residentes. Después, tanto comerciantes como grupos municipales presentaron propuestas para modificar el estudio, ya que entendían que no se ajustaba fielmente a la realidad de la villa marinera, aunque aquellas sugerencias todavía no están incorporadas al estudio ni se dio el paso de licitar el servicio.

Hoy, con otro tablero político en la corporación, todos los grupos insisten en que la zona azul sería beneficiosa para el municipio. Desde el PSOE señalan que hubieran seguido adelante con el plan pero la cita con las urnas paralizó el proyecto, ya que tenían previsto realizar también un estudio de viabilidad económica para que las empresas que optasen a gestionar el servicio tuvieran garantías de establecerse en la localidad.

Los socialistas defienden el análisis que iniciaron los técnicos de la universidad mientras gobernaban y no consideran imprescindible volver a someter a información pública el estudio porque alegan que en su momento ya se registraron las propuestas de los colectivos. Aún y así, desde el equipo de gobierno critican la gestión del antiguo ejecutivo porque no hubieron avances en cuanto a la resolución de estas peticiones. Desde Cs señalan que apostarían por la zona azul siempre que sea un proyecto consensuado, «que los precios no sean caros y que se haga con el afán de mejorar la circulación». En la misma línea se posicionan desde Compromís, que en su momento, siendo socios de gobierno, presentaron alegaciones porque consideraban que el plan inicial «era con puro afán recaudatorio para la empresa». Abogan por una zona azul con temporalidad estival para facilitar la rotación únicamente en las zonas de primera línea de costa y mercado central y entienden que este proyecto se puede retomar como punto de partida.

Desde Vox aprueban también la zona azul pero sólo del 15 de junio al 15 de septiembre. Insisten desde la formación que no sería necesario implantar el aparcamiento regulado fuera del verano porque disminuye considerablemente la población, pero en temporada estival aseguran que sería un alivio para fomentar la rotación de los vehículos, ya que de media se establece que el 80% de los coches pasan casi una semana estacionados en el mismo lugar del núcleo urbano, según se detalla del informe inicial.

Ideas

Los comerciantes solicitaron en su momento que se evaluara socio-económicamente el impacto de esta medida y optaban por que el servicio funcionase sólo en verano y hasta el sábado a mediodía en lugar de toda la semana completa. También se dudó de que las plazas verde y naranjas para residentes fuera viable mantenerlas durante todo el año, detalles que tendrán que volver a estudiarse.